Soft Loft an den Winterthurer Musikfestwochen – «Musik ist für uns ein Safe Space» Die Band will mit ihren Songs ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und lädt ein zum gemeinsamen Alleinsein. Ende August macht sie das an den 48. Winterthurer Musikfestwochen. Lea Schepers

Die Band Soft Loft (v.l.): Sarina Schmid, Simon Boss, Jorina Stamm, Lukas Kuprecht und Marius Meier. Foto: Tatjana Rüegsegger

Sie sind teilweise miteinander aufgewachsen, schon lange befreundet oder haben sich durch verschiedene Projekte kennen gelernt. Dann waren sie einige Jahre als Band Ellas unterwegs. Jetzt stehen die fünf Aargauerinnen und Aargauer unter dem Namen Soft Loft mit frischen Ideen und ruhigeren Songs auf der Bühne.



Im Frühling erschien ihr erstes Lied «Is It Me», danach eine EP. In den kommenden Wochen hat die Band einige Konzerte und Festivals in der Agenda stehen, nächstes Jahr folgt das erste Album. Die 26-jährige Sängerin Jorina Stamm verrät, wohin die Reise noch gehen soll und warum das Spiel mit der Melancholie Spass macht.