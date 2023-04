Mittagsprogramm in Zürich – Musik zum Zmittag? Warum eine Portion Kultur in der Pause guttut Unter der Woche nutzen wir den Mittag zum Essen, vielleicht für einen Powernap. Höchste Zeit, die heranwachsende dritte Option kennen zu lernen: kulturelle Angebote. Zoé Richardet

Besucherinnen und Besucher betrachten «Queensize montagne et nageoire de poisson» (Julien Creuzet, 2022) bei der Mittagsführung im Luma Westbau. Foto: Silas Zindel.

Ein Dreigänger beim Business-Lunch, ein schnelles Sandwich oder ein Menü von McDonald’s im Gehen, Brätchügeli an Bratensauce mit Hörnli aus der Mensa. Das sind ein paar von Tausenden Möglichkeiten, sich als Teil der arbeitenden Masse mittags in Zürich zu verpflegen. Wer aus dem Kantinentrott ausbrechen möchte, weil ihm der Sinn nach mehr steht als nach Essen, hat Glück: In Zürich wächst ein breites Angebot von Kultur über Mittag heran.