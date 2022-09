Leserreise – Musikalische Silvesterreisen Erleben Sie den Jahreswechsel in Hamburg oder in der Lagunenstadt Venedig.

Die Lagunenstadt Venedig

Silvester in Hamburg

Die Elbphilharmonie ©Maxim Schulz

Atlas Reisen



Erleben Sie den Jahreswechsel in Hamburg! Mitten auf der Elbe auf einem historischen Kaispeicher, thront das Wahrzeichen der Stadt: die hohe gläserne Welle der Elbphilharmonie. Geniessen Sie das Silvesterkonzert im begehrten Konzerthaus.



Datum

28. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023



Reiseprogramm

1. Tag: Flug mit Swiss ab Zürich nach Hamburg (Abflug um ca. 12.30 Uhr). Nach Ankunft erste Orientierungsrundfahrt auf dem Weg ins Hotel. Danach Check-in im Hotel Renaissance Hamburg und Abendessen in Gehnähe des Hotels.



2. Tag: Am Morgen steht eine ausführliche Rundfahrt durch die Hansestadt auf dem Programm. Anschliessend erhalten Sie während einer 1-stündigen Hafenrundfahrt interessante Eindrücke vom Wasser aus. Individuelle Mittagspause und freie Zeit. Am frühen Abend Apéro mit Canapés und Wein im Hotel und danach kurzer Fussweg zur Hamburgischen Staatsoper. Freuen Sie sich auf das Ballett «Nussknacker» von Peter I. Tschaikowsky, inszeniert von John Neumeier.



3. Tag: Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug in die Weihnachtsstadt des Nordens, Lübeck. Der Glanz der Lichter begleitet Sie den ganzen Tag: unzählige Weihnachtssterne, Lichterketten und geschmückte Tannenbäume strahlen festlich in der Dunkelheit.



4. Tag: Nach dem Frühstück geht es zur Elbphilharmonie. Kurz vor dem Mittag beginnt das Silvesterkonzert im grossen Saal. Halten Sie Einklang zur Musik des Philharmonischen Staatsorchesters und lassen Sie das Jahr Revue passieren. Freier Nachmittag. Am Abend Transfer zum Gourmet-Restaurant Landhaus Scherrer an der Elbchaussee. Erleben Sie einen unvergesslichen Jahreswechsel in glanzvollem Ambiente.



5. Tag: Am späteren Nachmittag Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Swiss nach Zürich (Ankunft ca. 20.30 Uhr). Individuelle Heimreise.



Preis pro Person

Fr. 3650.- im Doppelzimmer

Fr. 690.- Zuschlag Zimmer zur Einzelbenutzung



Teilnehmerzahl

Mind. 18, max. 20 Personen



Leistungen

Flug mit Swiss Zürich-Hamburg und zurück in Economy-Klasse inkl. Taxen

4x Übernachtung/Frühstück im 4-Stern-Hotel Renaissance Hamburg

Abendessen am 1. Tag

Aperitif mit Wein und Canapés im Hotel am 2. Tag

Gute Karte für das Ballett «Nussknacker» am 2. Tag

Gute Karte für das Silvesterkonzert in der Elbphilharmonie am 4. Tag

Silvesterdinner (6-Gang-Menü) am 4. Tag

Besichtigungen, Transfers und Eintritte gemäss Programm

Örtliche Reiseleitung für die Führungen

Atlas Reisebegleitung ab/bis Zürich



Jahreswechsel in Venedig

Markusplatz in Venedig

Atlas Reisen



Sie erleben die Lagunenstadt Venedig und sein weltberühmtes Opernhaus im Winter. Die Stadt ist zur Ruhe gekommen und ein Hauch von Melancholie liegt über den Kanälen. Musikalisches Highlight ist das traditionelle Silvesterkonzert.



Datum

29. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023



Reiseprogramm

1. Tag: Flug mit Swiss ab Zürich nach Venedig (Abflug um ca. 13 Uhr). Nach Check-in im Starhotel Splendid Venice bleibt freie Zeit, um die Umgebung des Hotels auf eigene Faust zu erkunden. Nach dem Abendessen exklusive Besichtigung und Führung im Markusdom. Sie geniessen die prachtvolle Basilica ganz für sich. Ein unvergessliches Erlebnis!



2. Tag: Am Morgen steht ein geführter Spaziergang durch die Lagunenstadt auf dem Programm. «Tintoretto, Tizian und Tiepolo» begegnen Ihnen auf Schritt und Tritt. Gemeinsames Mittagessen in einer urigen Osteria. Freier Nachmittag. Abends geht es zu Fuss zur kleinen Kirche am Campo Santo Stefano und zum Konzert des Barockensemble «Interpreti Veneziani». Bei Antonio Vivaldis «Vier Jahreszeiten» stimmen Sie sich auf den Jahreswechsel ein.



3. Tag: Heute entdecken Sie die versteckten Ecken Venedigs auf dem Spaziergang im Stadtteil Castello. Lassen Sie sich vom winterlichen Flair des Markusplatzes verzaubern, bevor der Rundgang bei der Rialtobrücke endet. Individuelles Mittagessen. Am Nachmittag begeistert das traditionelle Silvesterkonzert im weltberühmten Opernhaus «La Fenice» mit Orchestermusik sowie den berühmten Arien und Duetten aus italienischen Opern. Im Glanze der Zeit der reichen venezianischen Kaufleute feiern Sie den Jahresausklang im Palazzo «Ca Sagredo» beim festlichen Silvesterdinner.



4. Tag: Mittags Taxi-Bootstransfer zum Flughafen und Rückflug mit Swiss nach Zürich (Ankunft ca. 16 Uhr). Individuelle Heimreise.



Preis pro Person

Fr. 4350.- im Doppelzimmer

Fr. 540.- Zuschlag Zimmer zur Alleinbenützung

Fr. 495.- Aufpreis Junior Suite (im Doppelzimmer)



Teilnehmerzahl

Mind. 18, max. 20 Personen



Leistungen

Flug mit Swiss Zürich-Venedig und zurück in Economy-Klasse inkl. Taxen

3x Übernachtung/Frühstück im 4-Stern-Starhotel Splendid Venice in Venedig

Abendessen am 1. Tag

Mittagessen am 2. Tag

Karte für das Konzert in der Kirche San Vidal am 2. Tag

Gute Karte für das Silvesterkonzert im Gran Teatro La Fenice am 3. Tag

Silvesterdinner (5-Gang-Menü) am 3. Tag

Besichtigungen, Transfers und Eintritte gemäss Programm

Örtliche Reiseleitung für die Führungen

Atlas Reisebegleitung ab/bis Zürich

Organisation und Bedingungen

Die Reisenden schliessen ihren Vertrag direkt mit Atlas Reisen. Es gelten die AGB der Atlas Reisen/Media Touristik AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.



Buchung, Informationen und Detailprogramm

Atlas Reisen, Birmensdorferstrasse 55, Postfach, 8039 Zürich

Tel. 044 259 80 08

gruppen@atlas-reisen.ch

www.atlas-reisen.ch



Diese Reisen können CO₂-kompensiert werden.

Anreise per Zug für beide Reisen auf Anfrage möglich.