Soziale Medien – Musk nimmt sich ein falsches Vorbild WeChat ist die «Everything App», an der sich Elon Musk beim Umbau von Twitter orientiert. Dabei ist der chinesische Erfolg kaum nachahmbar. Alexander Trentin , Schanghai

Elon Musk hat sich vorgenommen, dass Twitter unter dem neuen Namen «X» viel mehr Funktionen erfüllen kann. Bild: Nathan Laine/Bloomberg

Jemanden per Videocall anrufen. Im Restaurant das Menü aufrufen und am Tisch bestellen. Den Einkauf im Supermarkt bezahlen. Einem Bekannten Geld überweisen. Einen Arzttermin reservieren. Und die Nachrichten schauen. Das läuft in China oft über eine einzige App auf dem Handy – WeChat.