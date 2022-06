Filmdreh in Gstaad – Muss die Schweiz Polanski unter die Arme greifen? Der Regisseur hat gerade die Komödie «The Palace» in Gstaad abgedreht – erstmals seit 45 Jahren ohne Geld aus Frankreich. Warum? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Hans Jürg Zinsli

Regisseur Roman Polanski in einer Aufnahme von 2018, kurz nachdem er aus der Oscar-Akademie ausgeschlossen wurde. Foto: Keystone

Was macht eigentlich Roman Polanski? Die Antwort: Der 88-jährige Regisseur hat gerade im fürs Publikum geschlossenen Luxushotel Palace in Gstaad seinen jüngsten Film inszeniert, also praktisch in Gehdistanz von seinem Chalet, wo er 2009 nach seiner Festnahme am Flughafen Zürich sieben Monate im Hausarrest sass. Erstmals wirkte bei einem Polanski-Film auch eine Schweizer Produktionsfirma mit, die sich allerdings nicht sehr auskunftsfreudig zeigte. Trotzdem lässt sich bereits einiges sagen über das Werk des 88-jährigen Regisseurs.



Wovon handelt «The Palace»?