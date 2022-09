Getränke in Sternelokalen – Muss es immer Wein dazu sein? Drinks mit Basilikum, Fruchtsäfte mit Jahrgang – die gehobene Gastronomie erfindet die Getränkebegleitung neu. Ein Besuch bei Ingo Papenberg und Mitja Birlo im Valser Restaurant Silver 7132. Daniel Böniger

Frischer Fisch à la Silver: Braucht es dazu nur Sauce oder auch Wein? Foto: PD

«Er ist der Einzige im Team mit zwei Arbeitskleidungen», sagt Mitja Birlo vom Restaurant Silver in Vals. «Tagsüber steht er mit weisser Kochbluse bei uns in der Küche, abends trägt er ein schönes Hemd und geht an die Gästetische.»