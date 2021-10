Gespräch über Marroni in Zürich – «Muss ich für die perfekten Marroni nach Horgen fahren?» – «Das nicht gerade!»

Unsere Kolumnistinnen essen gern Edelkastanien. Diese Gelüste sind nicht ganz frei von Tücken. Was also hilft gegen nicht schälbare Früchte und Enttäuschungen am Marroni-Stand?