Die Zeugnisse der ZSC-Spieler – Musterknabe Hrubec, sechs Ungenügende und ein Rätsel Rang 4 und Aus im Halbfinal: Die ZSC Lions erfüllten die hohen Erwartungen nicht. Das widerspiegelt sich auch in den Bewertungen der Spieler. Doch es gab auch Lichtblicke. Simon Graf

Da war die ZSC-Welt noch in Ordnung: Simon Hrubec lässt sich feiern nach dem Halbfinaleinzug. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

So hatten sich die ZSC Lions ihre erste Saison in der Swiss-Life-Arena sportlich nicht vorgestellt. Statt den 2022 verpassten Titel nachzuholen und im Playoff durchzustarten, scheiterten sie im Halbfinal mit 0:4 am EHC Biel. Nur wenige Spieler fanden ihre Bestform, und jene, die überzeugten, waren vor allem die neuen. Der Notenschnitt aller regelmässig eingesetzten Spieler beträgt 4,46. Das harte Verdikt im Detail: