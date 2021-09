«Beschreibung passt» – Mutmassliche Leiche von Gabby Petito gefunden Das FBI hat im US-Bundesstaat Wyoming eine Leiche entdeckt und geht davon aus, dass es sich um die vermisste Gabby Petito handelt. Nach ihrem Freund wird weiter gesucht.

In den USA suchen die Behörden seit Tagen fieberhaft nach der 22-jährigen Gabby Petito, die nach einem Roadtrip mit ihrem Freund nicht zurück nach Hause gekommen ist. Nun wurde eine Leiche gefunden. Video: Tamedia

Ermittler haben im US-Bundesstaat Wyoming die mutmassliche Leiche der vermissten Gabby Petito gefunden. Die Identität sei noch nicht zu hundert Prozent bestätigt, sagte Charles Jones vom FBI in Denver am Sonntagnachmittag. Die Beschreibung von Gabby passe aber zur gefundenen Leiche. Die Todesursache sei unklar, sagte Jones. Die Leiche sei im Bereich des Spring Creek Campingplatzes gefunden worden.

Petito und ihr Freund waren im Sommer zu einer Reise durch die USA aufgebrochen – nur der 23 Jahre alte Freund der jungen Frau kehrte zurück. Die Polizei in Florida suchte unterdessen auch nach Petitos Freund, der mittlerweile ebenfalls verschwunden ist. Der 23-Jährige war am Freitag von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Der Fall schlägt in den USA hohe Wellen – nicht zuletzt, weil das Paar aus Florida zahlreiche Bilder und Videos von seiner Reise in sozialen Netzwerken geteilt hatte.

Mutmassliche Leiche gefunden: Der Fall der 22-jährigen Gabby Petito bewegt Amerika. Keystone/Moab Police Department

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.