Mordfall in Jestetten – Mutmasslicher Wildcamper-Mörder an Schweizer Grenze gefasst Die Polizei hat einen Bauarbeiter wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Er soll den 31-jähriger Schweizer in Jestetten am Rheinufer beim Schlafen in der Hängematte erschlagen haben. René Laglstorfer

Die deutsche Polizei suchte mit zahlreichen Einsatzkräften die weitere Gegend rund um den Tatort zwischen Lottstetten-Balm und der Alten Zollbrücke bei Rheinau ab. Foto: Ralf Göhrig

Die Tat erregte Aufsehen. Ein 31-jähriger Wildcamper aus dem Kanton St. Gallen wurde am 9. Juni in Jestetten getötet aufgefunden. Er wollte die Nacht in einer zwischen zwei Bäume aufgespannten Hängematte am Rheinufer nahe dem Zürcher Dorf Rheinau ZH verbringen.

Nun, auf den Tag zwei Wochen nach der Tat, klickten für dem mutmasslichen Täter die Handschellen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Freiburg im Breisgau und die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Freitag bekannt gaben, haben Einsatzkräfte einer Spezialeinheit am Donnerstagabend einen tatverdächtigen Mann auf einem Parkplatz in Lottstetten nahe der Schweizer Grenze vorläufig festgenommen. Gegen ihn besteht ein dringender Tatverdacht.

DNA auf Tatwaffe

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann lettischer Staatsangehörigkeit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei soll er als Arbeiter nach Deutschland eingereist und bis zu seiner Festnahme vorübergehend auf einer Baustelle in der Region tätig gewesen sein.

Die Ermittler konnten bei mehreren grossangelegten Suchaktionen in dem dicht bewachsenen Waldstück die Tatwaffe nahe des Tatorts sicherstellen: Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Ast. Darauf haben Forensiker Spuren sichergestellt, die mit der DNA des 39-jährigen Tatverdächtigen übereinstimmen.

Zufallsbegegnung oder Plan dahinter?

Nach derzeitigen Erkenntnissen glauben die Ermittler, dass der Mann seinem 31-jährigen Opfer aus dem Kanton St. Gallen mit dem Holz in der Tatnacht tödliche Kopfverletzungen zugefügt hat. Der Tatort befindet sich zwischen der Alten Zollbrücke bei Rheinau ZH und der Badewiese Jestetten.

Ein mögliches Tatmotiv ist derzeit noch nicht bekannt. Auch inwieweit sich Täter und Opfer vorher kannten oder ob es sich um eine zufällige Begegnung gehandelt hatte, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

Am Freitag wird der dringend Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen einem Haftrichter vorgeführt. Er soll nach derzeitigen Erkenntnissen bislang in Deutschland noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten sein. Für den Festgenommenen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

