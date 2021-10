Aus dem Zürcher Obergericht – Mutter tötete ihren vierjährigen Sohn – ist aber schuldunfähig Das Zürcher Obergericht hat am Freitag bei einer 32-jährigen, psychisch kranken Mutter eine stationäre Massnahme angeordnet.

Das Zürcher Obergericht. Archivbild: Urs Jaudas

Die Kamerunerin, die seit Jahren an einer paranoiden Schizophrenie leidet, hatte im Januar 2019 in ihrer Wohnung im Zürcher Unterland ihren Sohn nicht nur mit einem zur Schlaufe geformten Elektrokabel oder Gürtel geschlagen. Insbesondere züchtigte sie ihn auch mit sogenannten «Brennnesseln», indem sie die Haut an seinen Armen und Oberschenkeln verdrehte.

Das wehrlose Kind – damals vierjährig – erlitt grossflächige Einblutungen und Quetschungen des Unterhautfettgewebes. Die Verletzungen führten noch am gleichen Tag zu einer mittel- bis hochgradigen Lungenfettembolie mit akutem Herzversagen.

«Im Wahn unberechenbar»



Für den Staatsanwalt erfüllte das Verhalten der Frau den Tatbestand der vorsätzlichen Tötung. Die Frau habe ihren Sohn immer wieder misshandelt und gezüchtigt. Damit habe sie seinen Tod in Kauf genommen. Doch das Obergericht beurteilte die Tat als Körperverletzung, begangen in nicht selbstverschuldeter Schuldunfähigkeit. Denn für die 32-Jährige sei nicht vorhersehbar gewesen, was die Folgen ihres Handelns sein könnten. Der Verteidiger der Frau, die an der Verhandlung nicht teilnahm, forderte einen Freispruch. Es gebe «begründete Zweifel», ob wirklich die Mutter für die Verletzungen verantwortlich sei. Es könne sich auch um einen Treppensturz gehandelt haben.



Weil die Kamerunerin schuldunfähig ist, kann sie für ihre Tat nicht bestraft werden. Das Gericht ordnete aber eine stationäre Massnahme und anschliessend eine Landesverweisung von fünf Jahren an. Üblicherweise werden schuldunfähige Personen nicht mit Landesverweisen belegt. In diesem Fall entschied das Obergericht jedoch anders. Das öffentliche Interesse an einer Wegweisung aus der Schweiz überwiege, sagte die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Der Fall zeige, wie unberechenbar die 32-Jährige unter ihren Wahnvorstellungen handeln könne. «Im schlimmsten Fall können sie tödlich enden.»

Alkohol gegen den Verfolgungswahn



Die Frau leidet seit Jahren an psychischen Problemen. Gegen ihren Verfolgungswahn und um die Stimmen im Kopf ruhig zu stellen, trank sie in der Vergangenheit immer wieder grosse Mengen Alkohol. Seit sie im Gefängnis sitzt, musste sie bereits drei Mal in die Psychiatrie eingeliefert werden - immer dann, wenn der Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes bevorstand.



Das Urteil des Obergerichtes ist noch nicht rechtskräftig. Es kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.

SDA/thas

Fehler gefunden?Jetzt melden.