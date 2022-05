Klagen beim Zürcher Streitschlichter – Mutter wird wegen Demoteilnahme bei der Kesb gemeldet Der Ombudsmann der Stadt Zürich behandelte vergangenes Jahr wieder spezielle Fälle. In einem erteilte er der Stadtpolizei einen Rüffel. Martin Huber

1. Mai 2020: Polizisten bewachen die Zürcher Rathausbrücke. Foto: Alexandra Wey/Keystone

Es ist der 1. Mai 2020. Julie Restelli (Name geändert) und drei weitere Personen in weissen Schutzoveralls sind mit Transparenten auf der Badenerstrasse im Kreis 4 unterwegs. In einem Veloanhänger mit dabei: ein Lautsprecher, aus dem Musik ertönt – und Restellis zweijährige Tochter.