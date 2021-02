Europa League – Mvogo verliert mit Eindhoven – Milan nur mit Remis Der Schweizer Goalie verliert in Piräus und muss vier Gegentore einstecken. Die Mailänder verspielen eine Führung in der Nachspielzeit gegen dezimierte Belgrader.

Yvon Mvogo muss gegen Piräus sich viermal bezwingen lassen. Durch das 2:4 gegen Olympiakos ist manim Rückspiel unter Druck. Foto: Getty Images

Yvon Mvogo steht mit PSV Eindhoven in der Europa League vor dem Aus. Der niederländische Spitzenclub verlor am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel mit 2:4 bei Olympiakos Piräus. Die Titelfavoriten machten dagegen grosse Schritte Richtung Achtelfinale. Manchester United gewann in Turin mit 4:0 gegen Real Sociedad San Sebastián, Ligarivale Tottenham Hotspur mit Startrainer José Mourinho setzte sich mit 4:1 in Budapest gegen den Wolfsberger AC durch. Beide Partien waren wegen der Corona-Beschränkungen an neutrale Orte verlegt worden und werden für die englischen Vereine als Auswärtsspiel gewertet.

Der italienische Tabellenzweite AC Milan kassierte in der Schlussminute den Ausgleich zum 2:2 bei Roter Stern Belgrad. Die Serben spielten nach einer Roten Karte gegen Rodic in der Schlussviertelstunde in Überzahl. Die AS Roma gewann mit 2:0 beim SC Braga in Portugal, Dzeko und Mayoral waren die Torschützen für die Italiener. Leicester City musste sich mit einem torlosen Remis bei Slavia Prag begnügen.

In einer turbulenten ersten Halbzeit in Piräus trafen Andreas Bouchalakis (9.), Yann M’Vila (37.) und Youssef El-Arabi (45.+2) für die Gastgeber, Eran Zahavi gelang zweimal der zwischenzeitliche Ausgleich für PSV. In der zweiten Halbzeit machte Georgios Masouras (83.) die Ausgangslage für Mvogo und Co. noch kniffliger.

Für Tottenham sorgten Heung-Min Son (13.), Gareth Bale (28.) und Lucas Moura (34.) für eine beruhigende Pausenführung. Michael Liendl (55.) traf per Foulpenalty für die Österreicher in der Puskas Arena in Budapest, ehe Carlos Vinícius (88.) zum Endstand traf. Für Manchester United waren Bruno Fernandes (27. und 57.), Marcus Rashford (65.) und Daniel James (90.) erfolgreich.

Europa League, Resultate Infos einblenden Sechzehntelfinal. Hinspiele: Dynamo Kiew - Brügge 1:1 (0:0). Wolfsberger AC - Tottenham 1:4 (0:3). San Sebastian - Manchester United 0:4 (0:1). Roter Stern Belgrad - AC Milan 2:2 (0:1). Slavia Praha - Leicester City 0:0 (0:0). Braga - AS Roma 0:2 (0:1). FK Krasnodar - Dinamo Zagreb 2:3 (1:1). Young Boys - Bayer Leverkusen 4:3 (3:0). Olympiakos Piräus - PSV Eindhoven 4:2 (3:2).

DPA