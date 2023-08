Altern als Techno-DJ – «Nach dem Auflegen gehe ich meistens sofort ins Bett. Stinklangweilig» Anja Schneider fliegt als DJ um die Welt und spricht an der Zurich Music Week über das Älterwerden hinter den Turntables. «Vielleicht werde ich irgendwann am Flughafen mit so einem kleinen Wagen zum Gate gefahren», sagt sie. Tim Wirth

Anja Schneider legt schon seit fast 30 Jahren in Clubs auf. Ihren «sexy, hypnotischen und groovigen Sound» hat sie beibehalten. Foto: Kerstin zu Pan

Frau Schneider, an der Zurich Music Week treten Sie gleich dreimal auf: Sie spielen ein Set, geben einen DJ-Kurs, und dann sprechen Sie auch noch auf einem Podium darüber, wie es sich anfühlt, als Techno-DJ älter zu werden. Was ist das ideale Rentenalter für DJs? Es gibt keines. Wer neugierig bleibt und nicht ständig sagt, dass früher alles besser war, kann ewig auflegen. Aber natürlich wird es mit steigendem Alter immer schwieriger, in den Nachtmodus zu kommen und um 4 Uhr in der Früh ein Set zu spielen.

Zurich Music Week Die Convention findet zum ersten Mal statt und will die elektronische Musik in all ihren Facetten zeigen. In Zürich legen in der Vorwoche der Street Parade verschiedene internationale DJs und Liveacts auf, etwa Anja Schneider, Kid Simius oder Extrawelt. Zudem finden im Kraftwerk Zürich Konferenzen, Vorträge und Workshops statt. Die Veranstalterinnen wollen der Stadt «ein Festival geben, das dem Anspruch der Zürcher Technokultur gerecht wird, die beim Unesco-Kulturerbe als lebendige Tradition der Schweiz geführt wird». (tiw) Di 8.8.–So 13.8., Kraftwerk (Selnaustrasse 25, 8001 Zürich) und viele weitere Locations, zmw.ch

Haben Sie Tricks, damit es Ihnen trotzdem gelingt? Als ich jünger war, bin ich oft früh im Club angekommen und habe mit den Leuten gechillt. Heute schlafe ich drei, vier Stunden im Hotel vor und überspringe das. Und nach dem Auflegen gehe ich meistens sofort ins Bett. Stinklangweilig. Aber so ist es halt. Ich gehe kaum noch aus. Denn am Montag habe ich für die Familie zu tun und möchte etwas mit meinem Sohn unternehmen. Schade, dass ich es oft nicht mehr schaffe, andere DJs zu hören, die mich inspirieren.

Ist es also das Körperliche, das einen DJ am ehesten an seine Grenzen bringt? Total. Die späte Arbeitszeit ist dabei nicht das Problem. Auch Krankenpfleger und Ärztinnen sind es sich ja gewohnt, zu unterschiedlichen Zeiten zu schlafen. Was mich wirklich mitnimmt, sind die Reisen. Manchmal steige ich an einem Wochenende viermal in einen Flieger. Das bedeutet viel Stress. Ausser du bist natürlich in einem gewissen Status und hast deinen eigenen Flieger. Aber das sind die meisten DJs nicht.

Zur Person: Anja Schneider Die Berliner DJ macht elektronische Tanzmusik und spielt in Clubs auf der ganzen Welt. Sie wuchs in Köln auf, hörte Kraftwerk schon im Kinderzimmer und arbeitete dann in einem Plattenladen. In den frühen 90er-Jahren zog Anja Schneider nach Berlin und wurde Teil der Technoszene. Im Club Watergate war sie Resident DJ. Mit ihrem Label «Mobilee Records» hat sie bekannte Künstler wie Pan-Pot oder Solomun gefördert. (tiw)

Merken Sie das höhere Alter auch beim Booking? Bekommen Sie weniger Anfragen? Nach der Pandemie habe ich schon gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Die elektronische Musik wurde härter und schneller – und ich dachte: «Wow, was geht denn da?» Es gibt viele unglaublich junge DJs, die alle um die 20 sind und wahnsinnig schnellen Techno spielen. 140 Beats pro Minute. Und sie haben keine Mühe, alles auf Social Media zu teilen. Mich selbst stresst das. Und manchmal merke ich hinter den Turntables: «Mist, Handy vergessen.»

Wie fühlt es sich an, ein Stück weit abgelöst zu werden? Das ist nicht einfach. Es gab schon Situationen, in den ich dachte: «Boah, du bist nicht mehr so angesagt.»

Passen Sie sich dem Zeitgeist an? Natürlich lasse ich mich von Musiktrends beeinflussen. Auch ich lege schnellere Musik auf als früher. Aber ich biedere mich nicht an. Wenn ich meine alten Sets anhöre, dann merke ich, dass ich meinen Grundstil immer beibehalten habe. Ich habe immer sexy, hypnotischen, groovigen Sound gemacht. Und mir hat noch nie jemand peinlich berührt gesagt: «Oh man, was macht die Alte denn jetzt hier.»

Wie alt sind Sie denn? Das sage ich nicht. Und da sehen Sie, dass ich im Kern meines Herzens ein grosses Problem mit dem Alter habe. Bei Wikipedia ist mein Alter angegeben, aber meine Mutter hat mich kürzlich angerufen und gesagt, dass da was Falsches steht. Auf jeden Fall lege ich schon fast 30 Jahre auf und gehöre sicher zu den Oldtimern.

Als ich jung war, habe ich manchmal drei Tequilas getrunken, um mich zu beruhigen, und war dann total blau beim Auflegen. Anja Schneider, DJ

Was hat sich in den vergangenen dreissig Jahren in den Clubs verändert? Früher gab es diesen Starkult um DJs nicht, und es war sogar verpönt, den DJ anzuschauen. Wir wollten uns damals vom Rock ’n’ Roll abgrenzen. Heute vergessen die Menschen beim Filmen manchmal fast das Tanzen. Und in Ibiza kann man sich einen Platz direkt neben dem DJ erkaufen, um dazuzugehören. Das ist mir total fremd. Doch es gibt auch eine Gegenbewegung. Viele jungen Leute, die diesen Hardcore-Techno spielen, gehen wieder zurück in die Keller, es wird schwitzig und ausgelassen getanzt.

Wie wichtig ist Routine als DJ? Können Sie damit punkten? Ich bin sicher weniger nervös als früher. Als ich jung war, habe ich manchmal drei Tequilas getrunken, um mich zu beruhigen, und war dann total blau beim Auflegen. Das war natürlich totaler Schwachsinn.

Anja Schneider findet es toll, dass ihr Publikum häufig jünger ist als sie selbst. «Nicht wie bei Rockbands wie den Rolling Stones», sagt sie. Foto: Kerstin zu Pan

Aber manchmal sind Sie schon noch aufgeregt? Klar. Vor zwei Monaten habe ich in einem ganz kleinen Keller in Stockholm aufgelegt. Ich hatte mein Set um 4 Uhr in der Nacht und habe vorher geschlafen. Als ich in den Club kam, waren da nur junge Leute, alle maximal 25 Jahre alt; sie konnten mich also gar nicht von früher kennen. Es war eine irre Stimmung, und alle hatten nur wenig an. Da dachte ich kurz: Scheisse.

Und dann? Ist alles gut gekommen. Es gingen nicht alle nach Hause.

Was haben Sie gemacht? Ich habe aufgelegt, wie ich immer auflege. (lacht) Und das hat funktioniert. Ich finde es total geil, dass mein Publikum häufig jünger ist als ich, ganz anders als bei Rockbands wie den Rolling Stones, wo die Fans mitaltern.

Das Auflegen ist mein Ding. Alles andere wäre doof für mich. Anja Schneider, DJ

Was müsste geschehen, damit Sie sagen würden: «Jetzt reichts.» Das frage ich mich auch. Vor drei Wochen war ich in Toronto bei der Pride und habe nach einer New Yorker DJ-Frau aufgelegt, die 63 Jahre alt ist. Sie war fantastisch – früher eine Legende in der New Yorker Gay-Szene – und ich habe ihr im Backstage mit grossen Augen zugehört. Als ich sie fragte, wann sie aufhören möchte, sagte sie: «Ich höre nicht auf.» Und ich finde diese Einstellung gut. Vielleicht werde ich irgendwann am Flughafen mit so einem kleinen Wagen zum Gate gefahren und lege dann auf.

Sie haben beruflich also keinen Plan B? Ich arbeite schon lange als Radiomoderatorin und mache Podcast-Projekte. Aber das Auflegen ist mein Ding. Alles andere wäre doof für mich. Das wäre nicht ich.

Tim Wirth ist Redaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat Kommunikation studiert und schreibt seit 2019 über Politik- und Gesellschaftsthemen. Im «Züritipp» betreut er die Sparte Musik. Mehr Infos @WirthTim

Fehler gefunden?Jetzt melden.