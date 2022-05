Reportage aus Butscha – Nach dem Tod kehrt das Leben zurück Im Kiewer Vorort gibt es wieder Strom, Bankautomaten und Busse, das Internet wird neu verlegt. In der Strasse, in der nach Abzug der Russen viele Leichen lagen, blühen die Bäume. Christoph Koopmann aus Butscha

Nicht wiederzuerkennen: Die Jablunska-Strasse in Butscha, wo Anfang April zahlreiche Leichen gefunden wurden nach dem Abzug der russischen Invasoren. Foto: Fedir Petrov

Sie kann ihr klitzekleines Glück gar nicht fassen. Ja, wirklich: Die Tulpen blühen. Der ganze Vorgarten strahlt in den traumhaftesten Farben. Als sie mit ihrem Sohn, seiner Frau und dem Enkel nur mit einem Rucksack bepackt das Haus verlassen hat, in dem sie 43 Jahre lang lebte, waren die Tulpen noch tief in der Erde. Am 12. März war das. Sie hat so gehofft, dass sie sie wiedersehen würde, ihre Tulpen. Wirklich daran geglaubt hat sie nicht.