Nach dem Tod ihres Sohnes herrscht Königin Ramonda (Angela Bassett) über Wakanda. Szene aus «Black Panther: Wakanda Forever». Foto: Marvel Studios

Black Panther: Wakanda Forever

Superheldinnenfilm von Ryan Coogler, USA 2022, 162 Min.

Als «Black Panther» 2018 in den Kinos einschlug, war das nicht einfach nur ein weiterer Marvel-Superheldenfilm. Nur schon, dass die Figuren im afrikanischen Hightechstaat Wakanda Englisch mit Akzent sprachen, war auf diesem Hollywood-Level unerhört.

Jetzt startet die mehrfach verschobene Fortsetzung, die ohne den 2020 verstorbenen Hauptdarsteller Chadwick Boseman auskommen muss. Entsprechend wirkt «Wakanda Forever» wie ein Requiem auf König T’Challa und den Star, der ihn verkörpert hat. Natürlich wird die Maske des Black Panther am Ende jemand anders tragen, doch zuvor müssen Königin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o) und Co. den Angriff eines Unterwasservolks abwehren, das ebenfalls Zugriff auf den – fiktiven – Rohstoff Vibranium hat.

«Wakanda Forever» ist ein würdiger Nachfolger, der Film paart stürmische Energie mit Melancholie und dehnt das revolutionäre Pathos nun auch auf die Latinos aus. (blu)

Return to Dust

Drama von Li Ruijun, CHN 2022, 133 Min.

In China war «Return to Dust» ein Arthouse-Hit. Doch letzten September verschwand er dort aus den Kinos und von den Streamingplattformen – eine offizielle Begründung gibts nicht, aber mutmasslich war den Zensurbehörden die milde Regierungskritik im Film zu heikel. Obwohl auf ihre Veranlassung bereits der Schluss geändert worden war.

Die Handlung dreht sich um Guiying (Hai Qing) und Eisen (Renlin Wu). Beide sind im mittleren Alter und ihren Familien eine Last, da werden sie in einer arrangierten Ehe zusammengebracht. Anfangs sind sie sich fremd, aber sie machen das Beste aus ihrer Situation, bauen sich ein bescheidenes Leben auf und lernen sich mit der Zeit lieben.

Regisseur Li Ruijun wuchs selbst in einem Bauerndorf im Nordwesten Chinas auf, mit dem Film setzt er dieser Region ein Denkmal. Er zeigt wunderschöne Landschaften – auch die Wüste Gobi kommt vor – und das harte Leben der Menschen. Wir lernen etwa, dass dort Reis ein Luxus ist; stattdessen essen die Leute Mantou, also Brötchen, die im Dampfkorb gebacken werden. Ein stiller, berührender Film über ein ganz alltägliches Leben.

Kitschig ist er trotzdem nicht. Denn Eisen und Guiying erleben auch das krasse Einkommensgefälle zwischen Land und Stadt. Und als die Regierung ein grosses Hilfsprogramm in die Wege leitet, um die Armen zu unterstützen, wird das von Einzelnen ausgenutzt, um sich zu bereichern – auf Kosten derer, für die die Hilfe gedacht war. Diese Darstellung war wohl der Grund für die Zensurmassnahmen. (ggs)

Enola Holmes 2

Kriminalfilm von Harry Bradbeer, USA 2022, 129 Min.

Eine Einladung zum Ball, und das auch noch von ihrem heimlichen Schwarm: Enola Holmes müsste verzückt jauchzen, wie man das eben so macht als Londonerin Ende des 19. Jahrhunderts. Doch die jüngere Schwester des Meisterdetektivs Sherlock Holmes verzieht das Gesicht. «Ich muss zu einem Ball», stöhnt sie entnervt in die Kamera. Die 17-Jährige hat so gar kein Interesse an viktorianischen Gesellschaftszwängen, sondern strebt eine eigene Karriere als Detektivin an. Ihren ersten Fall hat sie schon gelöst, nun will sie richtig durchstarten – und dafür muss sie die Einladung zum Tanz nun doch annehmen, um Informationen einzuholen.

Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown ist spätestens seit der Netflix-Serie «Stranger Things» ein internationaler Star. Für die Fortsetzung des ersten Enola-Holmes-Abenteuers bekam sie die stolze Gage von zehn Millionen Dollar – die höchste Summe, die ein Star unter 20 jemals vor einem Dreh ausgehandelt hat. Der zweite Teil hat zwar ab und an Längen, doch wurde ausgebaut, was im ersten Teil so gut funktioniert hat: Immer wieder bricht Enola die vierte Wand und wendet sich vertrauensvoll plappernd ans Publikum. (SZ)

Filmbuff-Quiz

Die Fragen am Filmbuff-Quiz sind mindestens so hart wie die in «Slumdog Millionaire». Foto: Filmpodium

Einmal mehr lädt das Filmpodium zum grossen Quiz, es ist bereits die achte Ausgabe. Kinoexpertinnen und Filmkenner können ihr Wissen und ihre Reaktionsgeschwindigkeit gegeneinander ausspielen und damit Preise gewinnen. Die gezeigten Clips und kuriosen Details aus der Filmgeschichte machen auch dann Spass, wenn man selbst nicht ganz mit den Profis mithalten kann. (ggs)

Fr 11.11., 20 Uhr, Filmpodium

Princess Mononoke

Anime von Hayao Miyazaki, J 1997, 128 Min.

Auf der Website von The Ones We Love kann man über seine Lieblingsfilme abstimmen; die Gewinner werden im Kino gezeigt. Dieses Mal ist es «Princess Mononoke», der bildgewaltige Anime-Klassiker von Studio Ghibli. Darin kämpft eine junge Frau auf der Seite von Naturgöttern gegen die frühen Ausläufer der Industrialisierung – die Herrin einer Eisenhütte bringt das natürliche Gleichgewicht in Gefahr. Ein Prinz gerät zwischen die Fronten. (ggs)

Mi 16.11., 21 Uhr, Riffraff

Ghosts/Hayaletler

Drama von Azra Deniz Okyay, TR/F/Q 2020, 90 Min.

Ein Stromausfall legt ganz Istanbul lahm. Die Menschen flippen aus, plündern, stecken Müllcontainer in Brand. Wir folgen einzelnen Figuren: Eine junge Frau probt mit ihrer Gruppe für einen Tanzwettbewerb. Ein Mann vermietet marode Häuser an syrische Flüchtlinge. Eine Künstlerin beteiligt sich an einer Frauendemo. Ihre Geschichten überschneiden sich, der Zeitverlauf wird durcheinandergewürfelt, «Ghosts» ist ein wilder Film voller Punk, Hip-Hop und Gewalt. Aber er hat auch seine poetischen Momente. (ggs)

Fr 11.11., 22.15 Uhr; Sa 12.11., 22.45 Uhr, Xenix

Die Beschatter

Krimiserie von Michael Steiner, CH 2022, 6 Folgen

Um seine mageren Finanzen aufzubessern, eröffnet Leo Brand (Roeland Wiesnekker) in Basel eine Detektivschule. Und gewinnt seine Schüler und Schülerinnen bald lieb: So führt er sein neues Team mit Schalk und Sachverstand durch die immer skurriler werdenden Fälle, die bei seiner heruntergekommenen Detektei eingehen.

So lautet die Prämisse von «Die Beschatter». Die Basler Drehbuchautorin Simone Schmid («Der Bestatter») liefert damit eine zwiespältige Liebeserklärung an ihre Heimatstadt ab. Weil Leo Brands Büro nicht in der pittoresken Basler Innenstadt, sondern im kargen Hafenviertel steht, hat die sechsteilige Serie einen eher düsteren Gestus. Entsprechend grobkörnig kommen auch die Fälle aus dem Umfeld von Fussball, Filmbranche und Pharmaindustrie daher, die Brand lösen muss. Standortmarketing sieht anders aus.

Entscheidend für den Reiz von «Die Beschatter» sind die vielen sympathischen Figuren. Meryl Marty glänzt als die zungenfertige Agotha, die sich bei Leo Brand in der Hoffnung einschreibt, dass sie als Detektivin ihre verschollene Mutter wiederfinden wird. Dardan Sadik ist als der verletzliche Secondo Milan für die emotionalen Zwischentöne verantwortlich. (nj)

Auf Play Suisse

