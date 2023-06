Schulkonflikt in Zollikon – Hat ein Schulpfleger das Amtsgeheimnis verletzt? Die SVP stellt Forderungen An der Zolliker Gemeindeversammlung war die Rede von einer Amtsgeheimnisverletzung im Schulkonflikt Rüterwis. Nun will die SVP wissen, ob Anzeige erstattet wurde. Philippa Schmidt

Der Konflikt um die Schule Rüterwis erhält ein neues Kapitel. Foto: Patrick Gutenberg

In Zollikon rumort es weiterhin, auch nach der «Chropfleerete» zum Konflikt an der Schule Rüterwis. Der Knatsch an der Schule im Zollikerberg gärt schon länger. Dabei geht es zum einen um zahlreiche Abgänge von Lehrpersonen, das Arbeitsklima an der Schule sowie insbesondere um den Führungsstil der Schulleitung. Inzwischen hat ein Co-Schulleiter die Schule verlassen. Die Kritik gegen die Schulpflege sowie den Leiter Bildung kam dabei vor allem aus den Reihen eines Elternkomitees, das teilweise anonym agiert hatte.