Gentrifizierung in Biel – «Nach den Zürchern werden die Genfer kommen» Biel hat noch viel Platz – die Frage ist, für wen. Während die Stadt ihre Entwicklung auf bessere Steuerzahler ausrichtet, befürchten viele Bielerinnen und Bieler eine Gentrifizierung. Simone Lippuner

Die Besetzenden des Bührer-Areals beklagten die Gentrifizierung der Stadt und forderten einen Raum für Menschen, die sich das Wohnen im Zentrum nicht mehr leisten könnten. Foto: Matthias Käser

Am Schluss ging die Sache friedlich aus. Wie meistens in Biel. Die Hausbesetzenden packten Sack und Pack auf ihre Velos und verschwanden Anfang Juli nach einem knappen Monat aus der Bührer-Villa am Unteren Quai. Was zurückbleibt, ist die Frage, wie es mit diesem ehemaligen Industrieareal weitergeht.