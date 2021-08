Mieterwechsel im Kreis 5 – Nach der Thai-Kette folgt ein vietnamesischer Familienbetrieb Das Restaurant Co Chin Chin an der Gasometerstrasse expandiert. Wenige Meter vom Mutterhaus entfernt, wird bei der Langstrasse ein neues Bistro eröffnet. Claudia Schmid

Steht kurz vor der Eröffnung: Das neue Bistro Co Chin Chin. Foto: Boris Müller

Die von der Migros betriebene Thai-Kette Kaimug konnte sich an der Ecke Josef-/Langstrasse nicht lange durchsetzen: Nach zwei Jahren musste das Schnellrestaurant im Dezember 2020 schliessen. Mit einem prominent platzierten «Zu vermieten»-Schild suchte die Genossenschaft Migros Zürich im Frühjahr einen Nachmieter.

Dieser steht bereits in den Startlöchern, ist im Quartier schon länger präsent und serviert ebenfalls asiatische Küche: Mitte August eröffnet ein Team um Sabrina Rhomberg-Marbacher das vietnamesische Bistro Co Chin Chin. Mit ihrem Geschäftspartner Fabio Gardoni betreibt Rhomberg bereits ein Co Chin Chin an der Gasometerstrasse, nur 200 Meter vom Standort des neuen Lokals entfernt. Daneben ist Sabrina Rhomberg auch Inhaberin des Saigon an der Sihlstrasse und, zusammen mit Lien Nguyen, des Chez Nhan an der Manessestrasse.

Lokal an Gasometerstrasse oft ausgebucht

Mit der unmittelbaren Nähe der beiden Co-Chin-Chin-Lokale im Kreis 5 liessen sich Synergien schaffen, sagt Rhomberg. «Oft sind wir abends an der Gasometerstrasse ausgebucht.» Das Essen im neuen Bistro sei ähnlich wie an der Gasometerstrasse, ist in der Ausrichtung und Präsentation aber etwas edler.

So sind verschiedene kleine Speisen zum Teilen geplant, etwa spezielle Ban-Mi-Sandwiches. Der französische Einfluss auf die vietnamesische Küche wird eine Rolle spielen – bekanntlich hat die französische Kolonialzeit ihre Spuren hinterlassen.

Sabrina Rhombergs Mutter, Nhan Marbacher-Vo, gründete vor 20 Jahren bei der Schmiede Wiedikon den Take-away Petit Saigon, den es bis heute gibt. Die Familie hat dazu beigetragen, dass die vietnamesische Küche in Zürich populär wurde – davor waren Pho-Suppen kaum bekannt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.