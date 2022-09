Verfolgungsjagd in Winterthur – Autodieb flüchtet und zündet sich an – nun ist er angeklagt Die Staatsanwaltschaft klagt einen heute 27-Jährigen an, der im Juni 2020 vor der Polizei flüchtete und sich selbst anzündete. Ihm werden rund 20 weitere Delikte zur Last gelegt.

Dagmar Appelt

Die Verfolgungsjagd quer durch die Stadt endete 2020 an der Weststrasse in Wülflingen. Foto: Heinz Diener

Am Nachmittag des 24. Juni 2020 wollte die Stadtpolizei Winterthur im Gutschickquartier kurz nach 17 Uhr an der Scheideggstrasse einen Personenwagen kontrollieren. Am Steuer sass ein 25-jähriger Schweizer. Der junge Mann durchbrach die Polizeikontrolle. Er flüchtete mit dem zuvor in der Stadt Zürich entwendeten Auto durch mehrere Quartiere, wobei er massive Verkehrsregelverletzungen beging und grossen Sachschaden verursachte, wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich mitteilt.