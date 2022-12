Sicherheit für Velos in Zürich – Nach einem tödlichen Unfall installiert die Stadt neue Ampeln An der Kreuzung Badener-/Seebahnstrasse steht neu ein separates Lichtsignal für Velos. Das sogenannte Vorgrün erhöht die Sicherheit aber nur während der Rotphase. Ev Manz

Mit der Vorgrün-Phase können Velofahrende an der Kreuzung Badener-/Seebahnstrasse vor den Autos rechts abbiegen, womit das Unfallrisiko sinkt. Foto: Urs Jaudas

Das weisse Velo erinnert seit zwei Monaten an den tödlichen Unfall einer jungen Velofahrerin beim Lochergut. An der Kreuzung Badener-/Seebahnstrasse wurde die 25-Jährige von einem rechtsabbiegenden Lastwagen überrollt. Nun hat die Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich auf den Vorfall reagiert und am Mittwoch als zusätzliche Sofortmassnahme eine separate Veloampel installiert, wie Nadja Häberli auf Anfrage bestätigt.