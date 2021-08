FC St. Gallen - FC Zürich 3:3 – Nach einem wilden Ritt gibt der FCZ erstmals Punkte ab Dreimal geht St. Gallen gegen Zürich in Führung – dreimal kann der Leader wieder ausgleichen. FCZ-Trainer Breitenreiter sagt: «So soll Fussball aussehen.» Florian Raz aus St. Gallen

Immer volles Rohr – der St. Galler Ousmane Diakité (l.) im Zweikampf mit dem Zürcher Fabian Rohner. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es läuft die 92. Minute, als Antonio Marchesano noch einmal zum Sprint ansetzt. Erst dann realisiert die Nummer 10 des FC Zürich: Moment einmal, mein Trainer ersetzt mich gerade durch einen defensiveren Spieler – vermutlich suchen wir hier gar nicht mehr den Sieg. Die letzten Meter bis zum Abklatschen an der Seitenlinie trabt er noch.

Dass der Mittelfeldspieler überhaupt zum Sprint ansetzt, als die Leuchttafel ihn zur Auswechslung ruft, sagt viel über diesen wilden Ritt aus, den sich der FC St. Gallen und der FC Zürich liefern. Nicht immer ist alles durchdacht, was die Mannschaften vor 15’000 lauten Zuschauern zeigen. Dafür ist da ganz viel Herz und Energie zu sehen. 3:3 steht es nach einem Spiel, das in keiner Minute langweilig ist.

Für André Breitenreiter ist es ein neues Gefühl. Zum ersten Mal geht er als FCZ-Trainer nicht als Sieger vom Platz. Aber der Deutsche ist trotzdem begeistert: «Klar können wir besser verteidigen oder mehr Tore schiessen. Aber ich freue mich lieber, ein tolles Spiel gesehen zu haben.»

Seine Zürcher zeigen sich als Stehaufmännchen. Dreimal geraten sie in Rückstand, dreimal gleichen sie aus. Und immer wenn es so wirkt, als ob die eine Mannschaft das Spiel in ihre Richtung zwingen könnte, gleicht der Gegner die Waage wieder aus.

Der FC St. Gallen versucht sich im sechsten Wettbewerbsspiel der Saison bereits mit der vierten Startkombination im Sturm. Trainer Peter Zeidler ist noch immer auf der Suche. Seine Angreifer liefern sich einen engen Konkurrenzkampf. Aber er findet bislang auf zu tiefem Niveau statt.

Der FCZ mit neuer Widerstandskraft

Immerhin, diesmal trifft einer der aufgestellten Stürmer. Jérémy Guillemenot vollendet einen St. Galler Überfall, bei dem die Ostschweizer den Zürcher Pressingversuch einfach überrollen. Es ist der erste Moment, in dem sich die Partie auf die Seite der St. Galler zu neigen scheint. Sie powern wie bekannt von Anfang an. Und sie belohnen sich mit der Führung in der 20. Minute.

Gegen den FCZ der letzten Saison hätte das zum Sieg reichen können. Aber die Zürcher haben an Widerstandskraft und Qualität gewonnen. Zum Beispiel mit Akaki Gogia. Der 29-Jährige steht zum ersten Mal seit September 2019 in einer Startaufstellung. Aber der Mann, der von Union Berlin gekommen ist, paart Technik mit Erfahrung. So erzwingt er durch einen abgelenkten Schuss den Ausgleich drei Minuten nach dem St. Galler 1:0.

Peder Zeidler warnt vor falscher Zufriedenheit

Und so geht es immer weiter. Der ehemalige FCZ-Junior Michael Kempter bringt St. Gallen mit einem Traumschuss in Führung. Antonio Marchesano trifft ebenso schön per Freistoss. Ousmane Diakité überspringt Becir Omeragic und trifft zum 3:2. Der FCZ reagiert ebenfalls per Eckball durch Wilfried Gnonto.

So bleibt der FCZ ungeschlagen an der Spitze der Super League. Auch ein Grund, warum Breitenreiter die Schau im Kybun-Park mehr geniessen kann als sein Gegenüber Zeidler. Der stellt fest, dass sein Team aus drei Heimspielen nur drei Punkte mitgenommen hat, und hebt den Mahnfinger: «Wenn wir uns nur am Spektakel ergötzen, wird es gefährlich.»

Das Telegramm Infos einblenden St. Gallen - Zürich 3:3 (2:1) Kybunpark. – 15’045 Zuschauer. – SR Cibelli. Tore: 20. Guillemenot 1:0. 23. Gogia 1:1. 39. Kempter 2:1. 59. Marchesano 2:2. 67. Diakité 3:2. 76. Gnonto 3:3. St. Gallen: Zigi; Lüchinger (86. Stillhart), Stergiou, Fazliji, Kempter; Diakité; Youan, Ruiz (86. Babic), Görtler; Guillemenot (63. Besio), Schubert (70. Duah). FCZ: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Rohner (60. Gnonto), Doumbia, Krasniqi (60. Leitner), Guerrero; Marchesano (92. Hornschuh); Gogia (90. Wallner), Ceesay. Bemerkungen: St. Gallen ohne Gonzalez und Kräuchi (beide verletzt). FCZ ohne Tosin, Kramer, Boranijasevic, Dzemaili und Khelifi (verletzt). Verwarnungen: 17. Görtler (Foul). 29. Kryeziu (Gelb). 32. Youan (Foul). 38 Gogia (Foul). 62. Guerrero (Foul). 79. Leitner (Foul). 82 Breitenreiter (Trainer, Reklamieren). 91. Fazliji (Foul).

Fehler gefunden?Jetzt melden.