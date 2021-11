Absagewelle in Zürcher Restaurants – «Nach einer Stunde war die Hälfte der Weihnachtsessen storniert» Die Corona-Fallzahlen sind auf neue Rekordhöhen geschnellt. Jetzt hagelt es Absagen für den Gastronomen Michel Péclard. Ein Branchenexperte erwartet Betriebsschliessungen. Jigme Garne

Die Gläser sind nicht halb voll, sondern ganz leer: Die Gastrobranche verbucht viele Absagen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am Mittwoch meldeten die Behörden so viele Corona-Fälle wie noch nie in diesem Jahr: 8585 Fälle schweizweit, 1499 Fälle allein im Kanton Zürich. Für viele Firmen war dies ein Signal, um ihre Weihnachtsessen endgültig abzusagen. In den Restaurants des Zürcher Gastronomen Michel Péclard ging am Mittwoch Absage um Absage ein: «Als die Corona-Zahlen bekannt waren, war nach einer Stunde gut die Hälfte unserer Weihnachtsessen storniert.»

Inzwischen hätten sich sämtliche grösseren Unternehmen mit mehr als 60 gebuchten Essen zurückgezogen. Péclards Pumpstation GmbH zählt 15 Lokale, er spricht von Umsätzen von Hunderttausenden von Franken, die jetzt entfallen. Auch bei der ZFV-Genossenschaft, zu der etwa die Sorell-Kette gehört, sind in den vergangenen Tagen vermehrt Veranstaltungen abgesagt oder in den Frühling verschoben worden. Das gleiche Bild bei der Bindella-Gruppe.