Polizeieinsatz in Zürich – Nach Familienstreit in Wollishofen: 47-Jähriger tot Ein Familienstreit artete am Donnerstagmorgen in Wollishofen aus. Trotz Reanimation verstarb dabei ein 47-Jähriger. Simon Huwiler

Ein Grossaufgebot der Polizei, melden Leserreporter gegenüber 20-Minuten. Foto: Leser-Reporter

In der Stadt Zürich kam es Heute Morgen nach einem Streit zu einem Tötungsdelikt. Kurz nach sieben Uhr sei bei der Polizei eine Meldung über einen heftigen Streit in einer Wohnung in Wollishofen in der Nähe der Balberstrasse eingegangen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf die 18-jährige Tochter und die 50-jährige Mutter sowie den schwerverletzten Vater, wie die Stadtpolizei mitteilt. Der 47-Jährige verstarb trotz Reanimationsmassnahmen noch in der Wohnung. Auch die beiden Frauen seien verletzt gewesen. Laut Stadtpolizei handelt es sich um eine Schweizer Familie.

Die Hintergründe und der Tathergang werden untersucht, klar sei, dass es zu einem Streit gekommen sei, ein medizinisches Problem wird ausgeschlossen.