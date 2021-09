Bezirksgericht Meilen – Nach Femizid in Hombrechtikon: Beschuldigter schweigt eisern Ein Mann soll seine Partnerin im März 2020 «qualvoll zu Tode geprügelt» haben. Vor dem Bezirksgericht Meilen macht er kaum Aussagen. Ersthelfer sollen Licht ins Dunkle bringen. Fabienne Sennhauser UPDATE FOLGT

Das Bezirksgericht Meilen versucht zu klären, was sich im März 2020 in einem Zimmer des ehemaligen Gasthauses Eichwies in Hombrechtikon ereignete. Foto: Manuela Matt

«Ich verweigere die Aussage.» Gebetsmühlenartig wiederholt der Mann vor dem Bezirksgericht Meilen diesen Satz. Weder über seine Kindheit in Polen noch über seine finanziellen Verhältnisse oder die zahlreichen Vorstrafen wegen diverser Gewaltdelikte und schon gar nicht über die Ereignisse am 3. März 2020 in Hombrechtikon möchte er sprechen.

An jenem Abend, so beschreibt es der Staatsanwalt in seiner Anklage, soll der Mann seine damalige Partnerin mit diversen Faustschlägen und Fusstritten zu Tode geprügelt haben. Der Grund: Die Frau habe sich von ihm trennen wollen. Der Staatsanwalt qualifiziert die Tat als Mord. Er fordert eine 18-jährige Freiheitsstrafe für den Mann. Ausserdem soll er des Landes verwiesen werden.