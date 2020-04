Livestream wegen Corona-Krise – Nach Kritik: Grossmünster verzichtet auf Konzert Am Karfreitag wollte das Grossmünster per Livestream eine Predigt mit Orchesterkonzert übertragen. Doch nun macht die Kirche einen Rückzieher. Martin Huber

Weil im Zürcher Grossmünster derzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden dürfen, setzt die Kirche auf Liveübertragungen. Foto: Samuel Schalch



Wegen der Corona-Krise sind öffentliche Gottesdienste derzeit verboten. Deshalb übertragen reformierte Zürcher Altstadtkirchen Gottesdienste und Anlässe seit kurzem live im Internet (www.altstadtkirchen-live.ch). So auch am Karfreitag um 10 Uhr. Dann zeigt das Grossmünster einen Gottesdienst unter Ausschluss der Öffentlichkeit direkt per Videoübertragung. In der leeren Kirche predigen werden Pfarrer Gottfried Locher, Präsident der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, und Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist. Motto: «Schweigen und Staunen».