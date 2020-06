Reportage vom Flughafen Zürich – Nach Portugal – trotz Corona Seit einer Woche ist es wieder möglich, ins Ausland zu fliegen. Doch am Flughafen Zürich muss man sich auf lange Wartezeiten gefasst machen. Meinung Salome Müller

Erstes Wochenende, an dem man wieder ins Ausland fliegen darf: Alle stehen beim Check-in 1 an. Foto: Sabina Bobst

Ein paar Männer, sie sind in ihren Fünfzigern und befreundet, sagen: «Es ist so befreiend, wieder fliegen zu dürfen.» Am vergangenen Montag hat die Schweiz die Grenzen zu den EU- und Efta-Staaten geöffnet. Seit einer Woche ist es möglich, ins Ausland zu fliegen – je nach Bestimmungen, die im Reiseland gelten. Die Regeln ändern ständig.