Grosser Erfolg für Thomas Gottschalk – Nach Quotenhit denkt ZDF über «Wetten, dass..?»-Fortsetzung nach Mehr Zuschauer als erwartet haben am Samstagabend «Wetten, dass..?» gesehen. Angesichts der Resonanz könnte das Comeback nicht einmalig bleiben.

Zurück in altem Glanz: Thomas Gottschalk mag auch 2021 noch goldene Jacketts. Getty Images

Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hat nach zehn Jahren erstmals wieder die «Wetten, dass..?"-Bühne betreten – und möglicherweise nicht zum letzten Mal.

Nach dem Mega-Erfolg der Jubiläumsshow mit einer Einschaltquote von 13,8 Millionen Zuschauern denkt das ZDF laut Programmdirektor Norbert Himmler über eine Fortsetzung nach. In einem goldgemusterten Sakko präsentierte Gottschalk Fernsehen wie früher – gewohnt lässig schlenderte der Moderator durch sein TV-Wohnzimmer und verbreitete gute Laune.

Beim Publikum in Nürnberg gab es am Samstagabend kein Halten: Mit riesigem Jubel und «Oh, wie ist das schön»-Gesang empfingen sie Gottschalk. «Ich freue mich, dass ihr euch so freut», sagte er. An seiner Seite: die schweizerische Frohnatur Michelle Hunziker. (Hier geht es zur TV-Kritik)

Der Erfinder macht Druck

«Die Sendung ist von einer gewissen Grundfröhlichkeit», befand Gottschalk – und so ist es. «Wetten, dass..?" ist Unterhaltung, die Menschen zusammenbringt – Promis und Wettkandidaten auf der Bühne, Jung und Alt vor den TV-Geräten. Die Show ist Teil des kollektiven Gedächtnisses und weckt Kindheitserinnerungen an Fernsehabende mit Erdnussflips. Fast 25 Jahre lang moderierte Gottschalk die Show, eher er sich 2011 angesichts sinkender Quoten zurückzog.

Nun war er zurück: Die Huldigungen seiner Gäste und des Publikum gingen ihm offensichtlich runter wie Öl. Er zündete Gags und Kalauer und schonte sich dabei selbst nicht. Selbstironisch nahm er sich immer wieder auf die Schippe. «Ich verspreche euch, ich hab› nix vergessen, aber ich hab› auch nix dazugelernt», sagte er.

Zum Schluss kam «Wetten, dass..?»-Erfinder Frank Elstner auf die Bühne. Ein Fernsehzuschauer kommentierte den Elstner-Auftritt bei Twitter: «Die einzige Person, vor der Thomas Gottschalk wirklich Respekt hat. Er lässt ihn sogar ausreden.» Der Moderator liess dann Elstner den Vortritt: «Er hat die erste Wette präsentiert und er soll auch die letzte präsentieren.»

Fortsetzung mit neuer Frisur?

Aus Sicht von Frank Elstner sollte «Wetten, dass..?» noch nicht Geschichte sein. «Rede mit dem Programmdirektor vom ZDF», forderte er seinen Nachfolger auf. Auch Rocker Udo Lindenberg plädierte für eine Fortsetzung der Kultshow. Es sei doch «eine geile Sendung». Und der Streamingdienst Netflix zeigte auf Twitter «Absolutes Verständnis für alle, die heute Abend lieber Fernsehen gucken #Wettendass».

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler teilte am Sonntag mit: «Wir freuen uns sehr über den grossartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der grossen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken.»

Sollte es eine weitere Folge von «Wetten, dass..?» geben, wird allerdings womöglich nicht mehr alles sein wie früher: Gottschalk hat angekündigt, sich seine blonden Locken abschneiden lassen zu wollen.

sda/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.