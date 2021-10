Guy Lachappelles Nachfolger – Nach Skandalrücktritt: Ein Interner soll neuer Raiffeisen-Präsident werden Schon bald erhält die drittgrösste Bank der Schweiz einen neuen Präsidenten. Eine weibliche Kandidatin ist schon früh von der Liste gestrichen worden. Beat Schmid

Ein emotionaler Guy Lachappelle erklärte am 15. Juli seinen Rücktritt. Foto: Lucia Hunziker

Schon in den nächsten Tagen soll der neue Präsident der Raiffeisen bekannt gegeben werden. Wie die SonntagsZeitung erfahren hat, befindet sich der Auswahlprozess kurz vor Abschluss.

Die Zeit drängt: Die Einladung an die Delegierten muss in den nächsten Tagen verschickt werden, wenn Raiffeisen wie angekündigt Anfang Dezember eine ausserordentliche Delegiertenversammlung abhalten will, an welcher der Nachfolger des gefallenen Präsidenten Guy Lachappelle gewählt werden soll.

Lachappelle war im Juli abrupt zurückgetreten, nachdem aufgeflogen war, dass er seiner Geliebten börsenrelevante Dokumente zugespielt hatte.