Vorsitz des Repräsentantenhauses – Nach Streit-Nacht: Trump ruft zur Wahl McCarthys auf Die Republikaner lagen sich in den Haaren, jetzt macht sich Donald Trump für Kevin McCarthy stark. Ob das die Lösung bringt, zeigt sich in den nächsten Stunden.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat alle Republikaner im Repräsentantenhaus in Washington dazu aufgerufen, den Kandidaten Kevin McCarthy zum neuen Vorsitzenden der Kongresskammer zu wählen. Trump lancierte den Appell am Mittwoch in Online-Medien, nachdem McCarthy am Vortag in drei Wahlrunden nicht die erforderliche einfache Mehrheit erhalten hatte, obwohl seine konservativen Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Eine Reihe von äusserst rechtsgerichteten Trump-Anhängern in der republikanischen Fraktion hatte McCarthy die Unterstützung verweigert, weil er ihnen als zu gemässigt gilt.



