Tötungsdelikt in Wollishofen – Nach tödlichen Schüssen auf Vater: Polizei verhaftet Tochter Nach dem Familienstreit in einer Wohnung im Zürcher Kreis 2 gibt es neue Erkenntnisse. Für die Tochter wurde Untersuchungshaft beantragt.

Abgesperrte Strasse: Die Polizei ermittelt nach dem Tötungsdelikt in Zürich-Wollishofen. Foto: Thomas Egli

Am Donnerstagmorgen ist es in einer Wohnung in Zürich-Wollishofen zu einem Streit in einer Familie gekommen. Ein 47-jähriger Mann starb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort, seine 50-jährige Ehefrau und seine 18-jährige Tochter mussten ins Spital gebracht werden (lesen Sie hier mehr).

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die 18-jährige Tochter ihren Vater während des Streits erschossen habe. Sie sei verhaftet worden, und die Staatsanwaltschaft habe einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie sich der Streit genau zugetragen und unter welchen Umständen die 18-jährige Frau die Schüsse abgegeben habe, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft.

hwe