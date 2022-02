Corona gibt Gnadenstoss – Nach über 1000 Jahren – dieses Pub macht dicht

Der Wirt des «Ye Olde Fighting Cocks» in St. Albans hat das Aus von Englands angeblich ältester Gaststätte verkündet. Doch kampflos will man sich dort, wo einst Hahnenkämpfe stattfanden, dann doch nicht geben.

Nach 1229 Jahren soll Schluss sein: Das Pub Ye Olde Fighting Cocks in St. Albans.

Die Frage nach dem kleinsten oder grössten «public house» in Grossbritannien ist leicht zu beantworten, noch leichter die Frage nach demjenigen mit dem längsten oder kürzesten Namen. Die Frage nach dem ältesten hingegen schwer bis gar nicht.

Es gibt eine Reihe von Pubs, die behaupten, Englands ältestes zu sein. Laut dem «Guinnessbuch der Rekorde» ist es das «Ye Olde Fighting Cocks», das aus dem Jahr 793 stammen soll. Aus der Zeit also, als der erste schriftlich erwähnte Überfall der Wikinger auf das englische Kloster Lindisfarne erfolgte. Es liegt ungefähr 35 Kilometer nördlich von London.

Undatierte Aufnahme, als das Pub noch The Fighting Cocks hiess.

Das Hauptgebäude des in der Grafschaft Hertfordshire ansässigen Pubs wurde im 11. Jahrhundert erbaut und laut dem örtlichen Fremdenverkehrsamt ursprünglich als Taubenhaus genutzt. Es hat Kriege, Seuchen und Wirtschaftskrisen überstanden. Seinen Namen erhielt das Pub jedoch von den Hahnenkämpfen, die dort im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert stattfanden, und sogar der britische Staatsmann Oliver Cromwell soll Berichten zufolge während des englischen Bürgerkriegs eine Nacht in dem Gasthaus verbracht haben.

Das Ye Olde Fighting Cocks hiess nicht immer so: Aus dem Jahr 1756 stammen die ersten Hinweise darauf, dass es als «The Three Pigeons» gehandelt wurde, um 1800 wurde daraus das «The Fighting Cocks».

Das Gewicht der Geschichte und die Tradition lasten auf den Schultern des derzeitigen Betreibers Christo Tofalli – doch Corona macht auch davor keinen Halt. Letzte Woche gab Tofalli «gebrochenen Herzens» bekannt, dass er Insolvenz angemeldet habe. Als Grund nannte er die «anhaltende Zeit äusserst schwieriger Geschäftsbedingungen».

«Zusammen mit meinem Team habe ich alles versucht, um den Betrieb des Pubs aufrechtzuerhalten. Die vergangenen zwei Jahre waren jedoch für das Gastgewerbe beispiellos und haben uns alle, die wir uns nach Kräften bemüht haben, um den Fortbestand dieses mehrfach ausgezeichneten Lokals zu sichern, in den Ruin getrieben», schrieb Tofalli in einem Facebook-Post.

Und weiter: «Es versteht sich von selbst, dass mein Herz gebrochen ist: Dieses Pub war für mich so viel mehr als nur ein Geschäft, und ich fühle mich geehrt, dass ich auch nur einen kleinen Teil seiner Geschichte miterleben durfte.»

Innenansicht der Gaststätte in St. Albans.

Zu Hunderten reagierten Stammgäste des Lokals auf Social Media auf die Mitteilung: Sie bedauerten die Schliessung und teilten Erinnerungen an ihre Besuche im legendären Spunten. Auch eine Spendenaktion zur Rettung des Pubs wurde lanciert. Knapp 4000 Franken sind bislang zusammengekommen, für einen Weiterbetrieb ist dies aber definitiv zu wenig.

Das Aus des Ye Olde Fighting Cocks ist längst kein Einzelfall, nachdem der Corona-bedingte Zweijahresmarathon aus Lockdowns und Teillockdowns sowie der Brexit die britische Gastronomie auf den Prüfstand gestellt haben. Gemäss einer Untersuchung der Unternehmensberatung Alix Partners haben allein seit dem Ausbruch der Pandemie bis zum September letzten Jahres rund 10’000 Lokale ihren Betrieb einstellen und aufgeben müssen: 550 Pubs durchschnittlich pro Monat, die ihre Pforten für immer geschlossen haben.

Hahnenkämpfe sind in Grossbritannien offiziell seit 1849 gesetzlich verboten.

Gilt das «für immer geschlossen» auch für das Ye Olde Fighting Cocks? Das Anwesen und das Pub selbst gehören dem Unternehmen Mitchells & Butlers, einem der grössten Pub-Gruppen Grossbritanniens. Wie die Gruppe gegenüber der BBC mitteilte, plant sie, das Pub für die Einheimischen irgendwann in der Zukunft mit einem neuen Team wieder zum Laufen zu bringen.

Aber ohne Tofalli. Der sagt: «Alle suchen nach der besten Lösung für das Pub. Und es wird mit neuen Besitzern wiedereröffnet.» Er hofft, dass es die neuen Betreiber schaffen werden, ein bisschen von der Seele und dem Geist der Traditionsstätte zu erhalten.

Das Ye Olde Fighting Cocks dürfte demnach im nächsten Jahr seinen 1230. Geburtstag feiern. Obschon das mit dem Alter gar nicht so klar ist: Denn der Rekordtitel als ältestes Pub Grossbritanniens ist derzeit inaktiv: «Dieser wurde im Jahr 2000 ruhen gelassen, als klar wurde, dass es nicht möglich war, ihn vollständig zu überprüfen», sagte eine Sprecherin von Guinness gegenüber CNN. «Auch wenn wir in der Vergangenheit diesbezügliche Informationen veröffentlicht haben, konnten wir nie definitiv sagen, welches das älteste Pub des Landes war, da das Alter und die historische Nutzung von Gebäuden in vielen Fällen ungewiss sind», fügte sie hinzu.

Gewiss ist: Die Pubs mit dem längsten und dem kürzesten Namen liegen beide in Stalybridge in der Nähe von Manchester. Das eine heisst «The Old Thirteenth Cheshire Astley Volunteer Rifleman Corps Inn», das andere schlicht «Q».