Nach Shitstorm und Drohungen – Schule Stäfa sagt Gender-Tag ab Die Schule hat Sekundarschülerinnen und -schüler zu einem Gender-Tag eingeladen. Kurz darauf hagelte es Hass- und Drohnachrichten. Jetzt hat die Schule den Tag aus Sicherheitsgründen abgesagt. Fabienne Sennhauser

Derzeit wird schweizweit darüber diskutiert, dass die Stäfner Sekundarschüler zum Gender-Tag sollen. Foto: Michael Trost

In den sozialen Medien hat das Foto einer Einladung zu einem Gender-Tag für Sekundarschülerinnen und -schüler der Schule Stäfa für Wirbel gesorgt. Die Aufregung ging sogar so weit, dass die Schule von Unbekannten telefonisch terrorisiert wurde. Zudem soll es zu Drohungen gegen Leib und Leben der Mitarbeitenden gekommen sein.

Das hat nun Konsequenzen: Wie die Schule am Donnerstag in einem Infobrief an die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler schreibt, hat sie beschlossen, den Tag abzusagen.

Man habe Hinweise darauf, dass der Tag massiv gestört werden könnte, schreiben die Verantwortlichen der Stäfner Schule im Infobrief. «Zum Schutz von Mitarbeitenden und Jugendlichen sagen wir den Tag deshalb in Absprache mit der Polizei, der Gemeindeführung und den internen Fachstellen ab.» Stattdessen findet normaler Unterricht statt.

Politiker heizen Debatte an

Die Schule Stäfa führt den Gender-Tag im Rahmen ihres Präventionskonzepts bereits seit zehn Jahren durch. Dabei geht es darum, den Schülerinnen und Schülern Zugang zu Wissen über die verschiedenen Geschlechterrollen und Lebensentwürfe zu geben. Am Gender-Tag erhalten die Jugendlichen nach einer gemeinsamen Einführung überdies Gelegenheit, in geschlechtergetrennten Gruppen über die Themen zu diskutieren und offene Fragen anzusprechen.

Wütende Gender-Gegner wähnen darin allerdings die grosse Umerziehung. Geteilt und scharf kommentiert wurde die Einladung unter anderen von den SVP-Nationalräten Andreas Glarner und Roger Köppel.

