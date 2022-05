Wechsel bei Zürcher SVP – Nach Wahlschlappen: SVP-Präsident Benjamin Fischer tritt zurück «Aus Zeitgründen» gibt Benjamin Fischer das Parteipräsidium ab. Es übernimmt ein Mann aus Herrliberg. Pascal Unternährer Urs Jaudas (Foto) UPDATE FOLGT

Benjamin Fischer tritt weniger als ein Jahr vor den kantonalen Wahlen als Parteipräsident zurück. Foto: Urs Jaudas

Die kommunalen Wahlen in diesem Frühling verliefen für die SVP schlecht. In den 13 Zürcher Parlamentsstädten verlor die Partei zehn weitere Sitze, nachdem sie bereits 2018 24 Sitze verloren hatte. In der Stadt Zürich ist sie nunmehr nur noch die fünftgrösste Partei. Und in Uster, Wädenswil und Adliswil flog die SVP ganz aus den Stadtregierungen. Auch in den Landgemeinden hatte die SVP Probleme.

Kantonalparteipräsident Benjamin Fischer selbst erlitt eine persönliche Niederlage. Trotz guter Voraussetzungen wurde er nicht in den Volketswiler Gemeinderat gewählt. Er landete gar auf den letzten Platz der Kandidierenden.

Nun tritt Fischer zurück, wie die SVP am Mittwoch mitgeteilt hat. Fischer gibt im Communiqué zeitliche Gründe an. «Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren sehr viel Zeit in die Parteiarbeit investiert. Mit den kommenden Wahlen wird der Zeitaufwand nun noch grösser. Aufgrund meiner aktuellen Lebenssituation ist es mir momentan nicht möglich, mein Zeitpensum für das Parteipräsidium zu erhöhen.»

Im Februar 2023 – in neun Monaten – finden die kantonalen Wahlen statt. Sie gelten als Schlüsselwahlen, auch in Hinsicht auf die Nationalratswahlen im folgenden Herbst. Die SVP hatte 2019 5,6 Prozentpunkte und 9 von 54 Sitzen im Kantonsrat verloren. Da war Fischer aber noch nicht Parteipräsident.

In einem Interview mit dieser Zeitung Ende März sagte Fischer auf die Frage, ob er noch der richtige Mann an der Spitze der Zürcher SVP sei: «Das müssen andere beurteilen. Aber jeder, der Interesse hat, die Aufgabe zu übernehmen, darf sich gerne auf dem SVP-Sekretariat in Dübendorf melden. Wenn diese Person den Vorstand und die Basis überzeugen kann, stelle ich mein Amt sofort zur Verfügung.»

Domenik Ledergerber übernimmt

Offenbar gibt es einen entsprechenden Interessenten. Die fünfköpfige Parteileitung schlägt den Delegierten Domenik Ledergerber vor. Der Kantonsrat ist als Kassier der Partei bereits Mitglied des Inner Circle der kantonalen SVP.

Ledergerber ist bisher eher wenig in Erscheinung getreten. Der 34-jährige Landwirt sitzt seit 2018 im Kantonsparlament. Er führt den Familienbetrieb «Schlattgut» hoch über Herrliberg – etwa 750 Meter Luftlinie von der Villa von Christoph Blocher.

Damit wird der 30-jährige Fischer, der Anfang Jahr in den Nationalrat nachrutschte, durch einen ebenfalls jungen Politiker ersetzt. Der rund 60-köpfige Parteivorstand wird die Nomination vornehmen, die Delegiertenversammlung ist am 23. August.

