Nach WM-Gold Letzi-Siege – Wenn Noah Lyles rockt und die neue Sprintkönigin wirbelt Das grosse Glück von Weltklasse Zürich ist, dass die Sprint-Asse der WM noch immer hungrig sind – Noah Lyles und Sha’Carri Richardson zaubern viel Glanz in den Letzigrund. Monica Schneider

Noah Lyles ist auch in Zürich der schnellste Mann. Foto: Urs Jaudas

Eine Parade hat er die WM im Nachhinein genannt – logisch. Das konnte Noah Lyles mit gutem Gewissen. Der US-Amerikaner hat in Budapest drei Goldmedaillen (100 m, 200 m, Staffel) gewonnen und war letztlich die überragende Figur der Titelkämpfe. Dass ­einem da Gedanken kommen, irgendwann einmal ­Legende Usain Bolt als Welt­rekordhalter abzulösen – das kann man verstehen. Anfang ­Woche in Zürich angekommen, sagte Lyles dann erst einmal: «Jetzt ziehen wir noch umher und haben Spass.»

Genau danach hat es im Letzi­grund ausgesehen. Wie der dreifache Weltmeister über 200 m die Kurve rockte, wie er das Publikum mitriss, den Speed auf die Zielgerade mitnahm, wie er die gleichen Konkurrenten wie vor Wochenfrist in Budapest in Schach hielt – das hatte grosse Klasse. Lyles siegte in 19,80 Sekunden bei ganz wenig Gegenwind. Der 26-Jährige hat zweifellos das Zeug zur grossen Figur – die er ja eigentlich schon ist. Aber an der Medienkonferenz, zusammen mit Hürdenstar Karsten Warholm und Stabdominator Mondo Duplantis, stellte er mit schallendem Lachen fest: «Da bin ich ja der einzige ohne Weltrekord.» Sein erstes Ziel, das Double, hat er, die nächsten Ziele scheinen also auch klar.

Richardson erneut ohne ernsthafte Gegnerin

Bei den Frauen über 100 m gehörte der tosende Applaus – vor dem Rennen – Mujinga Kambundji (4. in 11,98), danach feierte das Publikum US-Weltmeisterin Sha’Carri Richardson, die in 10,88 ins Ziel wirbelte. Wie an der WM konnte keine der anwesenden Jamaikanerinnen ihren ­Erfolg gefährden. Die 23-jährige Richardson, die in ­Budapest in 10,65 erstmals WM-Gold gewann, hat in Zürich in den letzten Tagen die Öffentlichkeit gemieden. Ganz überraschend war das nicht. Die exaltiert wirkende Athletin mit ihrem auffälligen und aufwendigen Äusseren ist keine Freundin von Interviews. Das hat sich schon an der WM gezeigt, als sie nach dem Triumph abwehrend an den meisten Fernsehstationen vorbei hastete und nur ganz wenigen ein paar Fragen gewährte.

Auch Sha’Carri Richardson ist erneut nicht zu schlagen. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Erst vier Frauen waren je schneller als Richardson – unter diesen auch Elaine Thompson-Herah, die nun in 11,00 Dritte wurde. Der Start war eine Art ­Zückerli für die 31-jährige Jamaikanerin, die den Sprint an den beiden letzten Olympischen Spielen dominierte und sowohl in Rio als auch in Tokio zwei Goldmedaillen gewann. In diesem Sommer blieb sie aber seltsam blass, ein Schatten ihrer selbst. An den jamaikanischen Trials wurde sie über 100 m nur Fünfte, trat über 200 m gar nicht an und musste letztlich froh sein, dass sie als Staffelläuferin mit an die WM durfte. Und trotz glänzendem Vorlauf wurde ihr im ­Final eine Kollegin vorgezogen.

Wie Richardson hatte 200-m-Weltmeisterin Shericka Jackson ebenso keine Probleme für den nächsten Sieg. Sie war in Budapest die Frau, die am knappsten an der Sensation vorbeischrammte: In 21,41 verpasste sie den Uralt-Weltrekord von Florence Griffith-Joyner aus dem Jahr 1988 gerade um sieben Hundertstel. «Als ich die Zeit in Budapest gesehen habe, dachte ich: Ach nein! Und da wusste ich noch nicht einmal, dass praktisch Windstille geherrscht hatte», sagte sie im Vorfeld zum Rennen. Auch da hatte sie keine Windunterstützung: Mit 0,8 m/sec Gegenwind gewann sie dennoch in sehr guten 21,82.



