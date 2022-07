Die Musik auf dem Gurten Teil 1 – Nach zwei Tagen sind drei Problemjahre vergessen Eine unberechenbare Soul-Diva, Musik fürs Sprunggelenk und ein Musterstück popmusikalischer Anbiederung. Eine Gurten-Zwischenbilanz. Ane Hebeisen

Navigiert gekonnt zwischen Tiefgang und britischer Coolness: Arlo Parks auf der Zeltbühne. Foto: Nicole Philipp

Hauptbühnen von Grossfestivals einzuweihen, das klingt weit prunkvoller, als es in Wirklichkeit ist. Davon könnte die holländische Gruppe Yin Yin ein Liedchen singen, wenn sie denn einen Sänger oder eine Sängerin in ihren Reihen hätte. Es ist 16 Uhr am Mittwochnachmittag. Die Gurtenwiese ist nicht wesentlich bevölkerter als an einem handelsüblichen Sonnentag. Und der Duft von frisch aufgetragenem Sonnenöl versprüht ein bisschen Ferienstimmung.