Zoom – Nachts sind sie Königinnen Der Zürcher Cyrill Matter fotografierte Ladyboys und Transgender-Tänzerinnen in Thailand. Regula Fuchs (Text) Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Alle Fotos: Cyrill Matter

Zu den Sujets seiner Serie «Queens of Koh Tao» kam Cyrill Matter durch Zufall. Nach Auftragsarbeiten in Bangkok verbrachte der Zürcher Fotograf ein paar Tage auf der thailändischen Ferieninsel Koh Tao. Dort stolperte er, wie so viele andere Touristen auch, über das Queen’s Cabaret, eine Bar, wo es abends revueartige Shows zu sehen gibt, dargeboten von Ladyboys und Transgender-Tänzerinnen.

Die Federstolen, die Netzstrümpfe, die hohen Hacken, der Kopfschmuck: Es ist alles vorhanden, was zur Grundausstattung eines glamourösen Bühnenauftritts gehört. Die Kostüme werden im Haus hergestellt, wie Matter von der Chefin erfuhr, die man vor Ort unter dem Namen «Big Mama» kennt. Sie war es auch, die ihm erlaubte, die Stars des Queen’s Cabaret eine Nacht lang zu begleiten.

Neben klassischen Porträts, gestellt vor einem weissen Leintuch, entstanden so auch Momentaufnahmen in Schwarzweiss. Auf diesen Bildern scheint die eingeübte Pose aufzubrechen und für Augenblicke einer lässigen Natürlichkeit zu weichen – trotz Perücke, aufgeklebten Wimpern und dickem Make-up.

Wenn hinter der öffentlichen Rolle aufs Mal die Persönlichkeit eines Menschen zum Vorschein kommt: Solche Momente versucht Cyrill Matter auch sonst in seiner Arbeit festzuhalten – zuletzt etwa bei der Tennisspielerin Martina Hingis im grossen «Magazin»-Porträt.

So zufällig wie zu den thailändischen Show-Königinnen kam Matter auch zur Fotografie. Der 1990 geborene Werber hatte sich – aus Langeweile, wie er selber schreibt – einst eine billige Kamera gekauft und innert Jahresfrist seinen Job gekündigt, um ganz auf die Fotografie zu setzen.

Matters Arbeiten aus Koh Tao sind derzeit in Zürich in einem Abbruchhaus ausgestellt. Die Vergänglichkeit dieses Ortes entspricht der flüchtigen Begegnung des Fotografen mit einer Welt, die jede Nacht von neuem entsteht und wieder vergeht.

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

