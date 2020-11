ZVV-Nachtnetz im Kantonsrat – Nachtzug am Donnerstag bleibt auf der Strecke Vernünftig oder mutlos? Die Regierung erhielt für ihre Strategie des Nachtnetzes Zuckerbrot und Peitsche. Doch der Volkswirtschaftsdirektorin macht anderes Sorge. Hélène Arnet

Ein bisschen ausgebaut: Das Angebot der Nachtbusse des ZVV wird in Winterthur verbessert. So wird das Einstiegsverbot an den Aussteige-Haltestellen aufgehoben – wie in der Stadt Zürich. Foto: LAB

Die Stimmung schwankte zwischen Nostalgie, Frustration und Vorfreude. Der Zürcher Kantonsrat diskutierte am Montagmorgen über den Ausbau des ZVV- Nachtnetzes. Ein Erfolgsmodell, wie sich alle einig waren. Die Erinnerung an die Aufbruchstimmung bei der Einführung von Nachtzügen und Nachtbussen vor achtzehn Jahren kippte aber unversehens in Katzenjammer, weil diese durch Corona ausgebremst wurden. Seit dem 18. März ist das ZVV-Nachtnetz aufgrund der Corona-Massnahmen eingestellt.

Es gibt eine Zeit danach – «eine Zeit ohne Nacht-Fünfliber», freute sich Alex Gantner (FDP, Maur) als Präsident der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt. Er stellte den Bericht vor, in dem die Regierung aufzeigte, wie sie sich ein zeitgemässes Nachtnetz für den Kanton Zürich vorstellt. Wichtigste Änderung ist tatsächlich, dass der Nachtzuschlag wegfällt.

Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg» Hanspeter Hugentobler (EVP, Pfäffikon)

Doch forderte die EVP in einem Postulat eine deutliche Erweiterung des Angebots. «Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg», lautete das Fazit von Hanspeter Hugentobler (EVP, Pfäffikon). «Ich bin enttäuscht über die mutlose Nachtnetz-Strategie der Regierung, fuhr er fort. Er kritisierte insbesondere, dass nicht alle Regionen durch Nacht-S-Bahnen erschlossen werden.

Der links-grünen Ratseite fehlen zudem die Querverbindungen «von Dorf zu Dorf». «Nicht alle Zürcherinnen und Zürcher wohnen in den Städten Zürich und Winterthur», sagte Felix Hoesch (SP, Zürich). Manuel Sahli (AL, Winterthur) vermisst zudem Nacht-Verbindungen nach Basel oder Bern.

Nachtnetz light angeregt

Vor allem aber war die Enttäuschung gross darüber, dass das Nachtnetz nicht auf die Nacht vom Donnerstag auf Freitag ausgeweitet wird. Wenigstens ein «Nachtnetz Light» hätten die Grünliberalen am Donnerstagabend gerne gesehen. «Wir vermissen die Zwischenstufen», sagte Franziska Barmettler (GLP, Zürich).

Die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) argumentierte mit knallharten Zahlen: Am Donnerstag betrage die Nachfrage nach einem Nachtangebot höchstens dreissig Prozent von derjenigen an Wochenenden. Das sei nicht annähernd wirtschaftlich.

«Sie jammern auf ganz hohem Niveau.» Barbara Franzen (FDP, Niederweningen)

Genau für diese Einstellung gab es von der bürgerlichen Seite grosses Lob: «Wir danken der Regierung ausdrücklich , dass sie beim Nachtnetz die Wirtschaftlichkeit so hoch gewichtet», sagte etwa Christian Lucek (SVP, Dänikon). Und Barbara Franzen (FDP, Niederweningen) fand, dass man auf «Extravaganzen» sehr wohl verzichten könne. «Sie jammern auf ganz hohem Niveau», erklärte sie zuhanden der Unzufriedenen.

Carmen Walker Späh rief in Erinnerung, dass in Winterthur das Angebot verdoppelt werde. Insbesondere wird es dort – wie in der Stadt Zürich - künftig möglich sein, in die Busse einzusteigen, welche zum Bahnhof zurückfahren, um die nächsten Ankommenden aufzunehmen. An vielen Orten fahren die Busse auf schnelleren Routen und möglichst ohne Leute einsteigen zu lassen, zurück zum Bahnhof, um Zeit zu sparen.

Augenmerk auf Furttal und Oberland

Auch versicherte sie: «Wir beobachten die Situation genau und nutzen den Spielraum, den wir haben.» Das Augenmerk liege beispielsweise auf Nachtzügen ins Furttal und ins Oberland.

Allerdings spreche gerade eine sorgenvolle Volkswirtschaftsdirektorin zum Parlament: «Wegen Corona wird der öffentliche Verkehr ein tiefes Loch in der Kasse hinterlassen.»