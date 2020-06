Öffentlicher Verkehr – Der Nachtzuschlag wird abgeschafft Ab Dezember müssen Passagiere der öffentlichen Verkehrsmittel im Grossraum Zürich keine 5 Franken zusätzlich zahlen, wenn sie das Nachtnetz nutzen. Ein gültiges Ticket reicht. Tina Fassbind

Nachtbus bleibt, Nachtzuschlag fällt weg: Ab dem nächsten Fahrplanwechsel braucht es für die Fahrt durch die Nacht einfach ein gültiges Ticket. Foto: stadt-zuerich.ch/VBZ

Eine Heimfahrt per Nachtbus oder S-Bahn spätnachts oder in den frühen Morgenstunden bedeutete immer: Nachtzuschlag nicht vergessen. Doch diese 5 Franken sind ab dem Fahrplanwechsel vom 18. Dezember 2020 Geschichte. Der Zürcher Verkehrsverbund, die Tarifverbünde A-Welle, Ostwind, Schwyz und Zug sowie die SBB haben die Abschaffung des Einheits-Nachtzuschlags beschlossen. Dies gaben sie am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Künftig seien die Nachtangebote in der Grossregion Zürich zuschlagsfrei und es reiche ein gültiges Ticket.

Die Nachfrage im Nachtnetz habe sich seit der Anfangszeit vervielfacht, und das Angebot werde über verschiedene Altersgruppen hinweg genutzt. «Aus diesem Grund soll das Nachtnetz auch nicht mehr als Spezialangebot mit Zuschlagspflicht, sondern tariflich gleich wie die übrigen ÖV-Dienstleistungen behandelt werden», lautet die Erklärung.

Nachtzuschlags-Multikarten werden rückerstattet

In der Nacht vom Samstag, 12. Dezember 2020, auf den Sonntag, 13. Dezember 2020, müssen die Passagiere der öffentlichen Verkehrsmittel den Nachtzuschlag zum letzten Mal lösen, der 2011 eingeführt wurde. Nicht vollständig eingelöste Nachtzuschlags-Multikarten werden rückerstattet.

Derzeit ist das Nachtnetz aufgrund des Coronavirus eingestellt. Die Wiederaufnahme hänge in erster Linie von den weiteren Lockerungsmassnahmen des Bundes ab, heisst es in der Mitteilung der Verkehrsverbünde. Der Starttermin der Wiederinbetriebnahme werde frühzeitig kommuniziert.