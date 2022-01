Livestream: Australian-Open-Final – Nadal oder Medwedew – wer schreibt Tennisgeschichte? Der Spanier und der Russe stehen sich in Melbourne zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Final gegenüber. Für beide geht es um eine Bestmarke. Verfolgen Sie den Match im Livestream.

Es steht ungewöhnlich viel auf dem Spiel im Final der Männer. Rafael Nadal könnte sein Comeback nach der langwierigen Fussverletzung krönen und seinen 21. Grand-Slam-Titel holen. Damit würde der 35-jährige Mallorquiner Roger Federer und Novak Djokovic hinter sich lassen und zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Ihm gegenüber steht der Russe Daniil Medwedew. Der 25-jährige US-Open-Champion könnte etwas schaffen, was noch keinem Tennisspieler gelungen ist: dem ersten Grand-Slam-Titel gleich bei erster Gelegenheit den zweiten folgen zu lassen.

Das bisher einzige Major-Endspiel zwischen den beiden gewann Nadal 2019 in New York in fünf Sätzen, im letzten Vergleich am ATP-Finale in London 2020 behielt jedoch der Weltranglistenzweite die Oberhand.

Interessante Randnotiz: Medwedew könnte zum zweiten Mal in Folge zum Spielverderber werden, nachdem er am US Open bereits den 21. Grand-Slam-Titel von Novak Djokovic verhinderte (und den Kalender-Grand-Slam des Serben).

kai

