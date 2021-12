Aggressive Vorfälle nehmen zu – Nächste Welle: «Covid-Wut» Die Pandemie macht die Menschen zunehmend aggressiver. Es reichen Nichtigkeiten, damit die Kundschaft von Restaurants, SBB oder Fluglinien die Beherrschung verliert. Bettina Weber

Man hat genug von allem, möchte nur noch schreien: Das macht Covid-Rage mit einem. Foto: Getty

Sie remple neuerdings morgens am Bahnhof Leute an, sagte eine Freundin kürzlich. «Ich habe es satt, dass ich immer die Einzige bin, die auszuweichen versucht.» Jetzt fährt sie in der Stosszeit die Ellbogen aus.

Ein Freund sagt, er habe unlängst die Beherrschung verloren, als an einem Samstagmorgen früh das Kind der Nachbarn im Treppenhaus geweint habe. «Ich riss die Tür auf, brüllte ‹Ruhe!!!› und knallte die Tür wieder zu.»

Die rempelnde Freundin und der brüllende Freund schämen sich beide für ihr Verhalten. Und sagen: Wir sind eigentlich nicht so, nicht so aggressiv. Aber die eineinhalb Jahre Pandemie haben etwas mit ihnen gemacht. In beiden kocht das, was im Englischen bereits einen Namen hat: Covid-Rage. Covid-Wut.