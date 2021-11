Die «Jakob»-Macher übernehmen im Kosmos Bistro – Die neuen Wirte im Kosmos kochen brutal regional

Die «Jakob»-Macher übernehmen im Kosmos Bistro – Die neuen Wirte im Kosmos sind alte Bekannte Vom Feld in die Pfanne. Regionaler kann Küche nicht sein. Das hat ihren «Jakob» in Rapperswil berühmt gemacht. Jetzt starten Markus Burkhard und Flavia Hiestand im Kosmos durch. Stefan Busz

Ohne Kompromisse: Markus Burkhard und Flavia Hiestand leiten seit Oktober das Bistro im Kosmos. Foto: Ela Çelik

Ausgerechnet Rööslichööl. Auf dem Teller sind: Hacktätschli, Stampf aus Kartoffeln und Randen, leicht angebratener Rosenkohl, es ist der Hauptgang des Mittagsmenüs im Bistro des Kosmos. Pink, Grün und Braun sind die Farben. Das sieht schön wie der Herbst aus. Und schmeckt auch gut. Eigentlich mag ich ja Rosenkohl nicht so sehr, zu spitz ist oft der Geschmack. Hier aber passt alles zusammen, von nun an möchte ich die Röschen nicht mehr missen.

«Die Teller sind so portioniert, dass nichts liegen bleibt.» Bistro Kosmos

So geht es einem, wenn man Gast bei Markus Burkhard und Flavia Hiestand ist. Eine neue Welt des Geschmacks geht im Kulturhaus mit Buchhandlung und Kino auf. Seit Oktober führen die beiden das Bistro. Und starten durch mit der gleichen Haltung, mit der sie ihr Restaurant Jakob in Rapperswil einst zur Entdeckung machten: regional, nachhaltig, bewusst. Das heisst: Die Lebensmittel kommen ohne Umwege direkt vom Feld in die Pfanne. Und natürlich weiss der Koch, wie mit ihnen umgehen.