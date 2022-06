Aus dem Bezirksgericht Zürich – Nächtlicher Einsatz eskalierte – Polizist freigesprochen Aus einer einfachen Personenkontrolle wurde wegen eines Griffs zum Pfefferspray ein fünfjähriges Verfahren. Folgen hat das Ganze fast nur für die Staatskasse. Thomas Hasler

Laut dem Bezirksgericht irrte sich der Polizist, als er glaubte, er werde angegriffen. Der Irrtum war gemäss Urteil nicht vermeidbar. Foto: Urs Jaudas

Eines Nachts Ende Juni 2017 wird in Watt-Regensdorf eine Brasilianerin von zwei Beamten der Kantonspolizei bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Frau kann sich nicht ausweisen, aber fürs Erste den Verdacht ausräumen, sich illegal in der Schweiz aufzuhalten. Denn sie gibt den Beamten die Namen und die genaue Adresse eines Ehepaars in Zürich-Wiedikon an, wo sich ihre Ausweisschriften befinden sollen.