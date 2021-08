Gespräch über Modesünden – «Nägel wie bei Werwölfen!» – «Reden wir von Männerfüssen?» Der Sommer fördert ästhetische Schrecklichkeiten zutage. Doch inwiefern, fragen sich unsere Kolumnistinnen, darf man darüber urteilen? Meinung Isabel Hemmel , Paulina Szczesniak

Paulina Szczesniak: Ich liebe ja Sommer. Aber warum müssen, kaum zeigt sich die Sonne, auch wieder Füsse des Grauens ans Tageslicht kommen? Nägel wie bei Werwölfen; Fersen, die noch nie einen Bimsstein gesehen haben…

Isabel Hemmel: Reden wir von Männerfüssen?

Szczesniak: Nicht nur, aber in erster Linie.

Hemmel: Vorsicht, jetzt wirds brenzlig: Dürfen wir an dieser Stelle weitermachen? Also mehrheitlich unsere männlichen Mitmenschen bitten, zur Pediküre zu gehen oder ansonsten die Socken anzulassen? Oder müssen wir den Mund halten? Weil, wo hört das öffentliche Ärgernis auf, und wo fängt die Bevormundung an?