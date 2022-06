Alternativkultur mit Businessplan – Naht das Ende linker Ideale – oder liegt hier deren Zukunft? Zürichs linksalternative Szene feiert neu in der ehemaligen Zentralwäscherei: Ein kapitalismus­kritischer und inklusiver Ort – unter­nehmer­isch geführt und vom Staat finanziert. Passt das zusammen? Finn Schlichenmaier (Das Magazin)

Die Revolution war ein zentrales Thema des AJZ und der Reitschule in Bern, jedoch nicht hier in der Zentralwäscherei. Wieso nicht? Foto: Serafin Gerber

Seit das grösste Wäschereiunternehmen der Schweiz 2019 das Josef-Areal in Zürch-West verlassen hat, prüft die Stadt, was man mit diesem Gelände langfristig anfangen, wie man also Geld daraus ziehen kann. Weil diese Prüfung aber mindestens bis 2026 dauern wird, darf bis dahin die Alternativkultur in das leer stehende Gebäude der ehemaligen Zentralwäscherei einkehren. Es soll ein Experiment sein, eine Bühne für Musik und Performance, und es ist Ausdruck einer Entwicklung, die früher einmal unvorstellbar schien: dass sich die alternative Szene mit der Administration versöhnt.