Interaktive Gemeinde-Karte – Wo und wie häufig Ihr Nachname in der Schweiz vorkommt Mehr als eine halbe Million verschiedene Familiennamen gibt es hierzulande. Finden Sie mit unserem Tool heraus, in welchen Regionen Ihrer zuhause ist. Yannick Wiget Svenson Cornehls Sebastian Broschinski

Die Vielfalt an Nachnamen in der Schweiz ist enorm. Es gibt über eine halbe Million davon, wenn verschiedene Schreibweisen separat gezählt werden. Manche kommen Zehntausende Mal vor, andere nur vereinzelt. Wie häufig ist Ihr Familienname? Und in welchen Regionen ist er zu Hause? Finden Sie es heraus: