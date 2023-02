Rassismus an der Fasnacht – Narren drucken das N-Wort und einen Nazi-Spruch Die Langenthaler Fasnachtszeitung «Päng» schiesst in ihrer neusten Ausgabe deutlich über das Ziel hinaus. Wie konnte das passieren? Johannes Reichen

1 / 2 «Arbeit macht frei» prangte auf KZ-Toren, jetzt steht es im Fasnachtsblatt. Fotos: ZVG

In der aktuellen Ausgabe der Fasnachtszeitung «Päng» wird eine Fasnachtsgruppe dazu aufgefordert, die Marktgasse zu putzen – und zwar unter dem Motto «Arbeit macht frei». Dieser Spruch prangte auf den Toren zu den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten, etwa in Auschwitz. Zudem steht in einem Text zu einem Schokokuss das N-Wort.