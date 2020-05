Good News aus dem Zürcher Zoo – Nashorn in der Lewa Savanne geboren Sobald der Zoo wieder aufmacht, wird das Zürcher Zoo-Publikum ein Breitmaulnashorn-Baby zu sehen bekommen.

Das noch namenlose Jungtier war schnell auf den Beinen. Foto: Sven Fässler/Zoo Zürich

Nach all den Todesfällen in den letzten Monaten gibt es nun eine erfreuliche Nachricht aus dem Zürcher Zoo: Am Donnerstag ist ein weibliches Breitmaulnashorn auf die Welt gekommen. Mutter ist die etwa 27-jährige Nashornkuh Tanda, die erst im vergangenen Dezember aus Israel in der Zürcher Zoo gekommen ist. Da war sie schon trächtig, die Tragzeit betrug am Ende 487 Tage.

Für die erfahrene Mutter ist dies bereits die siebte Geburt, schreibt der Zoo in einer Mitteilung. Mutter und Kalb seien wohlauf. Das Kalb habe am Donnerstagnachmittag bereits bei der Mutter getrunken.

Erste Zürcher Geburt eines Breitmaulnashorns

Einen Hinweis auf die bevorstehende Geburt lieferte ein Verhalten von Tanda, das sie schon vor früheren Geburten gezeigt hatte: Am Mittwoch tolerierte sie erstmals ihre jüngste, 2018 geborene Tochter Talatini nicht mehr in ihrer Nähe.

Es ist dies die erste Geburt eines Breitmaulnashorns im Zoo Zürich. Von 1965 bis 1980 lebten aber bereits die zwei Breitmaulnashörner Abu und Toto im ehemaligen Afrikahaus. Sie wurden damals aus Platzgründen an den Zoo Augsburg abgegeben und wurden dort 45- und 46-jährig. Der Zoo Zürich konzentrierte sich damals auf Spitzmaulnashörner.

Die Zucht der Breitmaulnashörner, von denen 17’000 bis 19’000 Individuen in freier Wildbahn leben, wird in einem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm koordiniert. Diesem gehören 79 Institutionen mit insgesamt rund 300 Tieren an. Die Breitmaulnashörner werden zusammen mit den Giraffen, Zebras, Antilopen und Straussen auf der neuen Lewa Savanne leben.

Es ist die erste Geburt eines Breitmaulnashorns im Zürcher Zoo. Foto: Cordula Galeffi/Zoo Zürich

Der Zoo ist derzeit fürs Publikum noch geschlossen. Gemäss Bundesrat sollen die Tierparks erst am 8. Juni wieder aufmachen, was zu grosser Empörung bei den Zoos geführt hat. Spekuliert wird aber mit einem Meinungsumschwung an der heutigen Sitzung des Bundesrats.

( pu )