Mückenplage am Flughafen – Nasser Sommer lässt Mückenpopulation explodieren Regen, schwülwarmes Wetter und überflutete Wiesen sorgen für riesige Stechmückenvorkommen. Während in anderen Kantonen Biozid eingesetzt wird, hält sich der Kanton Zürich zurück. Christian Wüthrich

Eine Überschwemmungsmücke saugt Blut vom Handrücken von Peter Lüthy, der als Professor an der Bekämpfung der Mückenplagen beteiligt ist. Foto: Peter Lüthy / zvg

Der diesjährige Zürcher Sommer ist ein Reinfall. Während die Ferien für Daheimgebliebene ins Wasser fallen, fühlen sich dank der Nässe und den meist nicht allzu kühlen Temperaturen Mücken extrem wohl. Am Flughafen berichten einzelne Spaziergänger von regelrechten Mückeninvasionen.

An einen ausgedehnten Rundgang mit dem Hund sei so nicht mehr zu denken, erzählt ein Hundehalter. Am Pistenende bei Bachenbülach habe er am vergangenen Sonntag den Versuch, Gassi zu gehen, nach einer Viertelstunde wieder abbrechen müssen, angesichts der grossen Anzahl aggressiver Stechmücken. Er habe «sicher 20 bis 30 Stück am Körper» gehabt, und zwar gleichzeitig. «So etwas habe ich noch nie erlebt.»