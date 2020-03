Zürich rüstet auf – Natalie Rickli kauft Maschine für Schutzmasken Bald kann der Kanton Zürich täglich 32’000 Spezial-Schutzmasken produzieren. Der Ansturm der Coronapatienten auf die Zürcher Spitäler wird in 10 Tagen erwartet. Pascal Unternährer

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli sagte, die Zürcher Spitäler seien gut aufgestellt. Bild: Andrea Zahler (Archiv)

Die Zürcher Gesundheitsdirektion kauft ein vollautomatisches Gerät, das imstande ist, täglich 32’000 sogenannte FFP2-Schutzmasken zu produzieren. Sie sollte in der zweiten Aprilhälfte betriebsbereit sein und kostet 740’000 Franken, sagte Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) an einer Online-Medienkonferenz. Eine identische Maschine beschafft sich auch der Bund. «Normale» Hygiene-Schutzmasken hat es genug, sagte sie – es war von «Millionen» die Rede. Rickli ist bereit, bei Bedarf auch andere Kantone mit FFP2-Masken zu beliefern. Die Masken werden in Flawil hergestellt. Bisher war die Schweiz vollends von Importen aus dem Ausland abhängig.